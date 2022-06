“Ceder para crecer”: los empresarios del Coloquio de IDEA, entre el optimismo por el largo plazo y la falta de dólares

Daniel González, Daniel Herrero y Roberto Murchison

“Hay que buscarle otra vez la vuelta para salir adelante. Ya lo hicimos con los autos. hay que encontrar el ideal para seguir adelante. ¿Faltan dólares? ¿Quién puede conseguirlos y entender mejor el problema? Hay que trabajar en eso, se puede lograr. Hay que encontrar el traje a medida. Lo demostramos en la industria automotriz donde se duplicaron las exportaciones”.

El que habla es Daniel Herrero, hasta hace pocas semanas presidente de Toyota Argentina –hoy a cargo de Toyota Plan– y presidente del 58 Coloquio de IDEA, que volverá este año a Mar del Plata, luego de dos años de versiones online e híbridas, el 12, 13 y 14 de octubre.

IDEA adelantó el foco del Coloquio de este año, cuyo eslogan es “Ceder para crecer”, un concepto que lleva el sello de Herrero y en el que insistió, justamente, en una nota con Infobae en el evento del año pasado.

“Lo hicimos en la industria automotriz, pero no son trajes a medida, no hay soluciones únicas. Puede ser Vaca Muerta, la industria automotriz o la de conocimiento”, destacó el ejecutivo en diálogo con este medio. El sector está en el foco de la atención. Esta semana hubo novedades para los otros dos rubros mencionados: beneficios para empresas informáticas y freelancers y flexibilización del cepo a las inversiones petroleras.

Por el lado de la industria automotriz, a la que el Gobierno pone como ejemplo de eficiencia y relación con los gremios, y con la que negoció un esquema de retenciones que permitió duplicar las ventas al exterior, no pasa lo mismo: ante la escasez de divisas, el Banco Central, les pide que financien con sus dólares a su cadena de suministro, para poder seguir exportando.

- ¿Cede poco el Gobierno en este caso?, le preguntó Infobae a Herrero.

- Cuando te faltan los dólares… te faltan los dólares. Hay que buscarle la vuelta para que sea menos doloroso para los dos lados.

- ¿Y los empresarios en que deberían ceder?

- En este proceso todos tenemos que ceder, si no, no vamos a salir adelante. Funciona: es entender lo que el otro necesita y que todos ganemos. Acá si no se cede no se llega a ningún lado.

Alberto Fernández en el Coloquio del año pasado

De la charla con Herrero participaron también Roberto Murchison y Daniel González, respectivamente presidente y director ejecutivo de IDEA. “Este es un trabajo conjunto y detrás de eso está la idea de ceder algo”, dijo Murchison. “Hablamos de ceder porque miramos para adelante y vemos algo por lo que vale la pena hacerlo. Hay una oportunidad enorme y está ahí, pero el tema es que hace 70 años hacemos las cosas mal. Queremos mirar el largo plazo, no en la cosa chiquita del pedido. Queremos generar condiciones sostenibles”, destacó González.

El anticipo de IDEA se hizo con unos 40 CEOs en el coqueto edificio que el instituto empresario tiene en el microcentro porteño. En un clima de cierto optimismo a mediano y largo plazo, los hombres y mujeres de negocios se mostraron preocupados por el contexto económico, la falta de dólares y la interna en el Gobierno. En el evento estuvieron presentes Juan Marotta (HSBC), Claudia Boeri (SAP), Martín Berardi (Ternium), Verónica Andreani (Andreani), Sergio Kaufman (Accenture), Javier Goñi (Ledesma), Laura Barnator (Unilever) y Luis Galli (Newsan), entre otros.

“Espero que llegue la racionalidad, que tratemos mejorar y no profundizar el esquema inflacionario. Hay que llegar a un cambio ordenado de gobierno, aunque sea a los tumbos”, dijo Miguel Blanco, CEO de Swiss Medical y coordinador del Foro Empresarial Argentino. Blanco adelantó que el Foro comenzará a reunirse con economistas de diversos sectores. ”La idea es escucharlos, darles nuestra opinión, y pedirles que se lo comuniquen a la gente. Eso que dijo Menem de ‘si les decía lo que iba a hacer no me votaban’ no corre en estos tiempo”, afirmó.

“La falta de dólares es una frazada corta, pasa en muchos aspectos de la economía. Tenemos que agrandar la frazada, no acotarla. Este gobierno se complica con una disputa interna que no parece tener sentido, y el contexto internacional da esperanzas, pero también complica. Creo que el acuerdo con el Fondo se va a renegociar para llegar al final de este mandato”, explicó otro CEO que prefirió el off the record.

Los CEOS de IDEA

Entre sándwich de bondiola desmechada y canapés, otro alto ejecutivo señaló en una ronda de empresarios que Argentina vive una “apatía”, con bonos sin vencimientos cercanos que valen sólo 27 dólares. “Afuera nadie ve grandes cambios, gane quien gane. No se sabe quién representa a la oposición”, destacó. “Hay muchos economistas diciendo que están trabajando para los candidatos… Incluso hay algunos que dicen trabajar para el mismo candidato y vienen a verte con planes diametralmente opuestos”, reveló otro, Coca Cola Zero en mano. “Hay muchos empresarios importantes, dueños de grandes empresas, que en reserva aseguran que votarán a Javier Milei”, aportó otro. “Es un error descartar a alguien, incluso al oficialismo. Es un gran error”, dijo el ejecutivo de la gaseosa light mientras se despedía.

Como todos los años, IDEA invitará al presidente Alberto Fernández, al ministro Martín Guzmán y a otros integrantes del Gabinete. También a miembros de la oposición. Si bien los organizadores se ilusionan con años pares “tranquilos”, en este 2022 el clima electoral también será protagonista. En el escenario habrá foco y propuestas para el largo plazo. Abajo, en los pasillos, los empresarios y ejecutivos se explayarán en off the record a piacere. Un clásico de Mar del Plata.

