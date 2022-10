El camino y las condiciones para ser CEO: las cualidades blandas cuentan más que la formación específica

Young happy CEO communicating with her colleagues on a meeting in the office. (Getty)

¿Qué hace falta para ser el mejor CEO? ¿Cuáles son las áreas de las que provienen quienes están en mejores condiciones?

Según una encuesta realizada por IAE Business School, la Escuela de Negocios de la Universidad Austral, y Ghidini Rodil, una compañía regional de búsquedas ejecutivos y headhunting, las capacidades blandas y la experiencia son los principales atributos para asumir esa responsabilidad, liderar grupos humanos y conducir una empresa. En definitiva, surgió de la encueta, no existe una trayectoria o experiencia ideal para ser el mejor CEO.

“En Argentina, tradicional e históricamente la mayoría de los CEOs provienen del área comercial, el sector de finanzas o el de producción en aquellas compañías que cuentan con procesos productivos significativos” (Matías Ghidini, Gerente General de Ghidini Rodil)

En respuesta a la pregunta: ¿Cuál es la experiencia ideal para ser hoy el mejor CEO? El 46% eligió la opción que indicaba que el background es indiferente para ser el mejor Número Uno de una compañía. Por otro lado, las áreas preferidas desde donde pueden originarse los mejores líderes resultaron Finanzas 16% y Ventas con el 11 por ciento. Más atrás siguieron Recursos Humanos (7%), Marketing (5%), Producción (4%) e IT (1%).

“En Argentina, tradicional e históricamente la mayoría de los CEOs provienen del área comercial, el sector de finanzas o el de producción en aquellas compañías que cuentan con procesos productivos significativos”, dijo Matías Ghidini, gerente general de Ghidini Rodil.. Sin embargo, agregó, ese grupo en la encuesta representó apenas un tercio de las respuestas (31%).

Para Ghidini, que la mayoría de los encuetados declare que sea indiferente el área de origen del CEO se apoya en el hecho de que, para gestionar exitosamente hoy un equipo de trabajo, son más importantes las competencias y habilidades del profesional por sobre sus conocimientos técnicos. “La capacidad de motivar, negociar, persuadir e inspirar, al cabo, resulta más relevantes que un know how puntual. Está claro que el conocimiento técnico es necesario, pero ya no suficiente. Definitivamente un CEOs debe tener una gran capacidad para liderar por encimar cualquier otro conocimiento técnico duro, y especialmente con la inserción progresiva de las nuevas generaciones más jóvenes al mundo del trabajo”, explicó el ejecutivo.

Perfiles

Consultada al respecto, Cecilia Giordano, presidente y CEO de Mercer indicó que el mejor trampolín para un CEO es la consultoría, porque la tarea expone al cambio constante, condiciones de incertidumbre y conocimiento de diferentes industrias y funciones. En cambio Gonzalo Pérez Corral, Country Director de JetSmart para la Argentina, dijo que el área de origen es indiferente, porque lo que más importa para ser CEO son las cualidades personales y el liderazgo para conducir grupos.

Parecida respuesta dio Pablo Maison, jefe del área de Recursos Humanos de Pérez Companc, quien respondió que, en términos generales “no es necesaria ninguna orientación determinada para ser CEO de una compañía: cuando se llega a candidato para la posición de CEO no es tan relevante lo que estudió o en que se formó, sino el recorrido profesional que tuvo y las capacidades de liderazgo para llevar adelante el rol. Es importante que pueda entender a los consumidores y clientes, lo que le exige el mercado, y que tenga una visión mucho más exógena que endógena de los negocios”.

Opinión de 3 ejecutivos sobre condicines para ser CEO

Ghidini destacó como “curioso e interesante” el bajísimo peso que los encuestados dieron al área de Tecnologías de Información (IT), “siendo que cada día es más y más importante en los negocios” y consideró que más allá de los resultados de la encuesta “sin dudas a futuro veremos muchos más CEOs con pasado y experiencia en el área de sistemas y tecnologías”

El sondeo realizado entre toda la comunidad de alumnos y graduados del IAE Business School captó unas 500 respuestas de ejecutivos en posiciones de liderazgo en las principales compañías de Latinoamérica. En cuanto a Ghidini Rodil, desde 1988 ofrece soluciones de Selección y Reclutamiento, Headhunting, búsqueda especializada de perfiles IT, Jóvenes Profesionales y Asesoramiento Estratégico en RRHH. Tiene sede central en Buenos Aires y sucursal en Córdoba, desde 2014 opera en Brasil (San Pablo) e integra The Worldwide Recruiting Network, la primera red global de consultoras independientes de búsqueda y consultoría.

