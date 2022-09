Congelan el precio de la ropa: Gobierno y empresas firmarán un acuerdo para frenar la fuerte suba del último año

Por ahora, será un compromiso solo de las marcas, ya que por ahora no está comprometido el sector textil en el acuerdo

Tras la fuerte suba que registra la indumentaria y el calzado desde el año pasado, que a agosto acumuló 109% anual, el Gobierno avanzará esta tarde con la firma de un acuerdo de precios para intentar frenar la escalada de precios por los próximos meses. El secretario de Comercio, Matías Tombolini, recibió la semana pasada a las cámaras del sector y hoy avanzará con la rúbrica de un compromiso con unas 40 marcas de ropa, según pudo saber Infobae.

El acuerdo consistiría, según las fuentes, en un congelamiento de precios hasta diciembre y luego un ajuste al tipo de cambio oficial por 180 días. Por ahora, será un compromiso solo de las marcas, ya que por ahora no está comprometido el sector textil en el acuerdo, a pesar de que estaban trabajando ambos en la definición de una propuesta para acercarle al Gobierno.

Algunas de las marcas que firmarían el acuerdo con el Gobierno son: Zara, Nike, Lacoste, Chekky, Grisino, Cuesta Blanca, Rapsodia, Prune, Ay not dead, 47 Street, Levis, Bensimon, Jazmin Chebar, Mimo y Maria Cher, entre otras.



Hace tiempo ya que la ropa y el calzado lideran las subas de precios del Indice de Precios al Consumidor (IPC), que el sector adjudica a diversos factores que afectaron la oferta, además de la suba de los precios internacionales. En agosto, mes que históricamente fue bajo en materia de inflación en este sector, el aumento mensual fue del 9,9%, lo que llevó a que en el acumulado del año el incremento se ubique en 71,9% y 109% respecto de agosto del 2021. Estas cifras impulsaron al Gobierno a convocar al sector y proponer un trabajo conjunto con el fin de frenar la escalada de precios. La reunión fue la semana pasada y estuvieron junto a Tombolini el presidente de la Fundación Pro Tejer, Luciano Galfione; el de la Cámara de la Indumentaria (CIAI), Claudio Drescher, y de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), Luis Tendlarz.

“La idea es poner en la mesa la necesidad de calmar los precios, dar señales de desaceleración. Ese es el verdadero efecto de este acuerdo que vamos a firmar. Estamos todos preocupados por el precio. Los empresarios queremos tener rentabilidad, no queremos aumentar los precios porque estos incrementos derivan en una caída de ventas, y es lo que ya se está notando”, dijo Drescher ante la consulta de este medio.

El acuerdo consistirá en un congelamiento de todos los productos de la nueva colección de primavera-verano que fueron ingresando en los locales hasta el 5 de septiembre. Según las fuentes consultadas, las marcas venían aplicando aumentos mensuales de entre 5 y 6%, por lo que esas subas son las que ahora se congelarán hasta fin de año, aclararon. A partir de ese momento, la variación será la del tipo de cambio oficial. La pregunta es con qué se compararán los precios de marzo, que serán de una colección nueva de invierno que estará recién llegada. Pero “lo que deberán subir sólo lo que se mueva el dólar oficial serán los productos continuos que tienen las marcas”, aclararon las fuentes. “Es una señal al mercado de empezar a poner las barbas en remojo. Si bien el mercado es mucho más amplio, y no están firmando ni las cadenas de supermercados ni los locales de La Salada, la idea es dar una señal para no seguir con esta escalada de precios”, enfatizaron las fuentes.

¿Va a impactar este acuerdo en el IPC? No. Y el Gobierno lo sabe, pero hoy prioriza dar un mensaje a la sociedad de que se está ocupando del tema. El Indec no sólo releva precios en las marcas de los shoppings, que son las que firmarán esta tarde, sino que también lo hace en comercios de barrio, las zonas de Once y Avellaneda, entre otras. Se trata de un sector muy atomizado y, por ende, muy difícil para controlar precios.

