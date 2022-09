Uruguay busca atraer turistas argentinos: los 6 beneficios que ofrece y cómo conseguirlos

Uruguay busca volver a ser un destino turístico atractivo para los viajeros argentinos. (Fuente)

Que Argentina está barata para los turistas extranjeros no es ninguna novedad, es fácil entender que, si el peso argentino está tan devaluado frente al dólar, los vecinos regionales encuentran en el país un tipo de cambio favorable y precios más que accesibles, tanto para comprar productos de toda índole como para hacer turismo.

Así quedó demostrado a mediados de julio, cuando se produjo un nuevo boom de turistas uruguayos que llegaron a la Argentina incentivados por un tipo de cambio favorable que, visto desde el ángulo inverso, significa que Uruguay está muy caro para los argentinos.

No obstante, en este contexto y en busca de volver a ser un destino atractivo y sobre todo accesible para los viajeros argentinos, el gobierno de Uruguay anunció una batería de medidas que beneficiarán a los viajeros extranjeros que lleguen al país oriental.

En primer lugar ya no es necesario realizarse un test PCR al ingresar al país si se está vacunado, como tampoco es necesario completar la declaración jurada, aunque sí se sigue solicitando que el viajero cuente con un seguro médico o una cobertura de salud para viajes. Los test de detección del virus sólo se mantienen para quienes no tengan su esquema vacunal completo.

Por otra parte, se implementaron desde este mes y hasta el 30 de abril una serie de incentivos económicos que buscan atraer a los turistas argentinos a través de una serie de descuentos que abaratan cualquier viaje al Uruguay, a saber:

- Los argentinos que viajen al Uruguay podrán beneficiarse de la devolución del 10,5% de lo gastado en alquileres de inmuebles con fines turísticos. Para hacer efectivo este beneficio, la operación debe haber sido realizada a través de una inmobiliaria uruguaya, pagando con tarjeta de crédito o débito emitida fuera del país. Sumado a ello, se devolverán 9 puntos del IVA de la comisión del intermediario contratado.

- Se aplicará un descuento en la compra de combustibles del 30% en todas las estaciones de servicios que se encuentren a un radio de 20 kilómetros de los pasos fronterizos de Colón-Paysandú, Concordia-Salto y Gualeguaychú-Fray Bentos.

- No se cobrará el IVA en hoteles. Bastará con presentar un DNI no uruguayo para no pagar el Impuesto al Valor Agregado que, en Uruguay, es decir, que se pagará un 18% menos que el precio “normal”. Para aprovechar este descuento, será necesario hacer la contratación de forma directa en el hotel y no a través de una plataforma de viajes.

- Tampoco se cobrará IVA en alquileres de automóviles sin chofer. Nuevamente, para acceder a este descuento, habrá que contratar el servicio con una tarjeta de crédito o débito extranjera.

- Lo mismo pasa con la gastronomía. Hasta el 30 de abril, los argentinos no pagarán el IVA en restaurantes, bares, confiterías, cafeterías y comercios afines en Uruguay, siempre y cuando la compra se realice con tarjetas de crédito o débito, el descuento será del 18% y debe hacerse en el momento.

- El otro beneficio que podrán aprovechar los turistas argentinos es el régimen llamado “tax free”, que devuelve el 14,4% de lo pagado por productos de comercios adheridos al programa, para incentivar que los extranjeros se lleven en sus valijas insumos y productos uruguayos. Esta devolución rige únicamente para ciertos productos como ropa, artesanías, alimentos, bebidas, artículos de cuero y tejidos, únicamente en los locales adheridos y por el menos 600 pesos uruguayos ($2.112,67 al cambio oficial).

“Es un esfuerzo que hace el gobierno para que Uruguay sea un poco más atractivo desde el punto de vista económico para algunos mercados, como el argentino”, dijo Tabaré Viera, ministro de Turismo de Uruguay, quien además remarcó que el país está interesado en “ampliar el mercado de turistas” más allá de la región.

