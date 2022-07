Restricciones al turismo: el gobierno porteño y los empresarios refutaron a Batakis y destacaron los empleos que genera el sector

Pasajeros y empleados del Aeropuerto de Ezeiza se protejen con tapabocas. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Los empresarios del sector del turismo y el gobierno porteño refutaron los dichos de Silvina Batakis, la flamante ministra de Economía, tras sus dichos que indicaron que “el derecho a viajar colisiona, o tensiona, con el derecho a la generación de puestos de trabajo”.

“Entre enero y marzo 500 mil turistas visitaron CABA y el empleo privado en hoteles creció 16% interanual”, detalló en su cuenta de Twitter Felipe Miguel, Jefe de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tal como lo detalló este medio horas atrás, quienes también salieron a cuestionar los dichos de la ministra fueron las agencias de viajes nucleadas en la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt). La Federación tildó de “desafortunada” la frase de Batakis y dijeron que “el turismo emisivo también genera puestos de trabajo en cada rincón del país a través de las más de 5.000 agencias de viajes, de los empleados de las aerolíneas aéreas, aseguradoras, y más prestadores de servicios turísticos”.

“El derecho a viajar colisiona, o tensiona, con el derecho a la generación de puestos de trabajo” (Batakis)

Gustavo Hani, presidente de Faevyt dijo que “la incapacidad de generar divisas, empleos y oportunidades, es de los funcionarios, no del turismo” y afirmó que “tomar medidas como el Impuesto País; el anticipo de ganancias; la cancelación de las cuotas para viajes al exterior con tarjetas de crédito, entre otras implementaciones, está comprobado que fracasó, no solo no cumplen con los objetivos para las que fueron creadas sino que no hacen más que limitar a una industria pujante que da empleo genuino en cada rincón de Argentina”.

Horas más tarde apareció otro comunicado del Foro Argentino de Consultores y Empresas de Viajes (Facve) en el cual indicaron que el turismo “es generador e impulsor de empleo genuino en el mundo y así también en Argentina. Plantear a la industria de viajes en términos contrapuestos a la generación de empleo es desconocer el aporte de la misma. Además el sector genera ingreso de divisas, a través del turismo receptivo”.

Como lo venimos sosteniendo, el turismo se transformó en un motor clave de la recuperación económica (Lammens)

Las cifras del ministerio de Turismo

En cuanto a este último punto, el propio Ministerio de Turismo y Deportes, detalló semanas atrás que entre el 1º de enero y el 30 de abril del corriente año, ingresaron al país 1,7 millones de turistas que generaron un ingreso de 1.156 millones de dólares para el sector.

“El turismo receptivo se está recuperando a un muy buen ritmo, de la mano del aumento de la conectividad y del vehemente plan de promoción que estamos llevando adelante en los mercados estratégicos”, dijo en aquel momento Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes, quien también destacó que “como lo venimos sosteniendo, el turismo se transformó en un motor clave de la recuperación económica”.

Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes. (Franco Fafasuli)

De hecho, algunos días atrás el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) señaló en su último Informe de Impacto Económico (EIR) que durante los próximos 10 años el turismo podría generar 530 mil nuevos puestos de empleo en la Argentina. De acuerdo con la investigación, a medida que la economía global se recupera de los efectos devastadores de la pandemia, los empleos generados por el sector turístico comienzan a aumentar.

Según WTTC, en 2021 el sector Viajes y Turismo en Argentina vio un aumento de 13,7% en niveles de empleo en comparación con 2020, sumando 1,33 millones de empleos en total, es decir, casi el 7% del total de los puestos de trabajo del país.

Es más, según el estudio, para el 2022 la cantidad de puestos de trabajo de este sector aumentará en aproximadamente un 7 por ciento respecto a 2021, generando otros 9.000 nuevos puestos de trabajo.

Por último, el estudio prevé que durante 2022 el sector de Viajes y Turismo genere una contribución de 2,8 mil millones de dólares al PBI nacional, un 27% más que el año pasado, y lo que representaría un 8,6% de la economía nacional.

