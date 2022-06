Elogios de Martín Guzmán para Matías Kulfas: “Aportó mucho a la Argentina, solo queda agradecerle”

En medio del alza inflacionaria que atraviesa la Argentina –en los últimos 12 meses acumuló un 58%, según el Indec- el ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que “no se puede bajar la inflación por decreto”, al tiempo que destacó que hay que atacar el fenómeno con política macroeconómica y de control de precios que permitan anclar las expectativas.

En declaraciones al canal C5N, el titular del Palacio de Hacienda dijo que la inflación no es un problema normativo. “No es que saco un decreto y se acabó la inflación. Eso no existe. Entonces no se solucionan los problemas diciendo en un decreto que la inflación ahora va a ser cero, no funciona así. Hay que atacarla con política macroeconómica seria y consistente con política de precios de nos permita anclar expectativas”, aseguró el ministro.

Para Guzmán, Kulfas “tuvo un rol muy importante en cambiar el eje desde la especulación financiera hacia la generación de trabajo y de producción”. Tras esas palabras elogiosas, dijo que “solo queda agradecerle” por la tarea que llevó a cabo

En ese sentido, enfatizó: “No hay que pensar con que uno puede bajar la inflación con un decreto de precios máximos donde se congela todo. Eso no existe. No resuelve el problema. No se pueden congelar precios en una economía donde los costos suben y donde el tipo de cambio no se puede planchar. Un país con pocas reservas no tiene la posibilidad de congelar el tipo de cambio. Y tampoco se congelan los salarios. Al revés, apuntamos a que crezcan en términos reales. El camino es actuar de la forma que lo estamos haciendo”.

Guzmán sorprendió con elogios hacia el ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, algo que ningún funcionario del Gobierno había hecho hasta el presente.

El ministro de Economía dijo que la gestión de Kulfas “aportó mucho a la Argentina, fue una gestión valiosa en un contexto muy dificil”. Agregó que el funcionario saliente “tuvo un rol muy importante en cambiar el eje desde la especulación financiera hacia la generación de trabajo y de producción”. Tras esas palabras elogiosas, dijo que a Kulfas “solo queda agradecerle” por la tarea que llevó a cabo.

“Nunca, hay que dejar de pagar el crédito en la moneda propia. Es dañar un pilar de la propia República y fue lo que hizo el Gobierno anterior”, señaló el ministro de Economía

Por otro lado, el funcionario también se refirió a la caída de los bonos de la deuda pública atados a la inflación que se vivió en la jornada de hoy y aseguró que el Gobierno “jamás va a defaultear la deuda en pesos”.

Cabe destacar que los bonos en pesos y dólares volvieron hoy a derrumbarse, impulsando la suba del Riesgo País a los máximos niveles de los últimos 20 meses. Asimismo, las fuertes caídas de los precios de los títulos atados a inflación obligaron hoy al Banco Central a comprar esos papeles para sostener sus valores y lo acompañaron en esa operación la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y otros organismos públicos, pero con menor poder de compra.

“Jamás vamos a defaultear nuestra deuda en pesos”, destacó Guzmán, quien además dijo que el mercado de deuda pública es un pilar en la construcción de cualquier República.

“Nunca, hay que dejar de pagar el crédito en la moneda propia. Es dañar un pilar de la propia República y fue lo que hizo el Gobierno anterior. Nosotros reconstruimos el mercado de deuda pública en nuestra propia moneda cuando no había crédito. Eso nos dio financiamiento para políticas públicas para que el país salga a delante en medio de la pandemia”, añadió.

Según el funcionario, debería ser una política de Estado respetar el crédito público en pesos y destacó que sería valioso que la oposición se manifieste respecto a su mirada sobre este asunto.

