Líderes mundiales de aviación y Corporación América Airports se asocian para acelerar el inicio de operaciones de aeronaves de despegue vertical

Un concepto de los "vertipuertos" que el consorcio de empresas planea poner a funcionar en Brasil esta misma década

Líderes globales de la aviación y de aeropuertos anunciaron hoy que se asociaron para explorar los requerimientos en infraestructura necesarios para que los eVTOL (aviones eléctricos de despegue y aterrizaje vertical) puedan estar transportando pasajeros en esta década .

El proyecto involucra a Avolon, la segunda compañía en leasing de aeronaves a nivel mundial, a Corporación América Airports, a nivel global el principal operador aeroportuario del sector privado en cuanto a cantidad de aeropuertos, a GOL, la compañía aérea más grande de Brasil; a Grupo Comporte, operador de transporte líder en Brasil; y a Vertical Aerospace compañía aeroespacial y tecnológica que desarrolla y fabrica aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical (electric Vertical Take Off and Landing o eVTOL).

La asociación explorará y definirá el diseño y las localizaciones de “vertipuertos”, así como otros requerimientos de infraestructura para las operaciones de eVTOL en Brasil. Con un mercado de movilidad aérea urbana muy bien desarrollado basado en servicios con helicópteros, además de un ecosistema de aviación avanzado y una demografía única, los socios creen que Brasil puede ser uno de los mercados pioneros para los servicios de eVTOL, incluyendo a los de la aeronave VX4 de Vertical.

Cada socio aporta la experiencia complementaria y específica de su sector, dijo el el grupo de empresas en un comunicado, a fin de poner en funcionamiento las operaciones de eVTOL en Brasil en esta década. En el caso de Corporación América Airports, contribuyen no sólo un equipo especial dedicado a la investigación y desarrollo del segmento de Movilidad Aérea Avanzada (AAM) sino su experiencia de dos décadas en el diseño, construcción y operación de aeropuertos, así como en la gestión del tráfico de pasajeros. Corporación América Airports ya ha desarrollado su propio diseño conceptual de vertipuerto y ha avanzado en el análisis de tráfico AAM en varios países.

El VX4

En Brasil, con algunas de las ciudades más congestionadas del mundo, la llegada de eVTOLs como el VX4 puede transformar la manera en que la gente se mueve alrededor y por encima del paisaje urbano. El VX4, eléctrico, permitirá viajes de corta distancia con emisión cero que “revolucionarán el transporte aéreo urbano en el día a día de los brasileños, transformando la manera en que nos conectamos, nos desplazamos y viajamos, haciéndolo más eficiente y más sustentable”, dijeron las empresas involucradas.

El VX4, la aeronave eléctrica de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) en desarrollo que es el eje del proyecto

La asociación entre empresas se basa en lo anunciado el año pasado por parte de GOL y el Grupo Comporte en donde se comprometieron a comprar o tomar en leasing de Avolon hasta 250 eVTOLs modelo VX4 de la empresa Vertical. Dicho compromiso tuvo a Avolon iniciando y liderando un Grupo de Trabajo enfocado en la comercialización de aeronaves eVTOL en Brasil junto con Vertical Aerospace, Grupo Comporte y GOL. El grupo de trabajo ya ha llevado a cabo workshops de familiarización con el proyecto junto a la autoridad de aviación civil brasileña (Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC) para permitir la rápida validación de la aeronave VX4, pilotada, de emisión cero y para cuatro pasajeros.

Se proyecta que el VX4 de cuatro pasajeros y un piloto alcance velocidades de hasta 200 mph, un alcance de más de 100 millas, sea casi silencioso cuando esté en vuelo, tenga cero emisiones operativas y un bajo costo por milla por pasajero. Al presentarlo, el VX4 estará diseñado según los estándares de certificación establecidos por EASA y CAA, al mismo nivel de exigencia y seguridad que los aviones comerciales. Se espera que el VX4 abra la movilidad aérea avanzada a una gama completamente nueva de pasajeros y transforme la manera en que se viaja.

En junio de 2021, Avolon encargó 500 aviones VX4 eVTOL a Vertical Aerospace (NYSE: EVTL) valuados en USD 2 billones. Desde que anunciara ese pedido, Avolon colocó 250 aviones VX4 con GOL y Grupo Comporte en Brasil, alrededor de 100 aviones con Japan Airlines en Japón, un mínimo de 100 aviones con AirAsia y hasta 100 aviones con Gözen Holding. Avolon ya tiene colocado la totalidad de su pedido inicial de VX4, con sobrepedidos que llegan a 50 unidades.

La asociación

Los representantes de cada empresa involucrada aseguraron que el trabajo conjunto mejora la escala, la factibilidad y la capacidad operativa del proyecto.

“La escala de nuestra ambición por los eVTOL se ve reflejada en nuestros partnerships con algunos de los principales operadores de transporte y aeropuertos de Latinoamérica. Estamos asociados con empresas que comparten nuestra ambición de reformular materialmente el mercado de la aviación comercial. Nuestro objetivo es brindar los requerimientos de infraestructura que permitan los viajes de emisión cero en Brasil a mediados de esta década y revolucionar el transporte aéreo en la región”, dijo Dómhnal Slattery, CEO de Avolon.

“Está surgiendo un nuevo ecosistema de movilidad y Corporación América Airports, como líder mundial en operaciones aeroportuarias, quiere ser un agente de cambio apoyando la implementación de AAM en aquellas regiones en las que operamos. Con nuestra experiencia como operadores aeroportuarios en seis países y tres continentes a lo largo de más de 20 años, estamos comprometidos a contribuir con el desarrollo del ecosistema AAM, con el objetivo de conectar mejor a personas, bienes y culturas, promoviendo un transporte aéreo más eficaz, rápido y sustentable”, comentó Martin Eurnekian, CEO de Corporación América Airports.

Martín Eurnekian, CEO de Corporación America Airports

Por su parte, el CEO de GOL Paulo Kakinoff dijo que: “GOL apuesta totalmente al expertise de Corporación América Airports en AAM. Tenemos al alcance de la mano una oportunidad única de unir los esfuerzos de todas las partes involucradas para crear un ecosistema operativo sustentable y seguro para eVTOLs, con cero emisiones de carbono, tanto en como más allá de Brasil. En constante expansión en el segmento regional, GOL está comprometida a incluir nuevas y providenciales alternativas de conectividad con esta nueva modalidad aérea, en base a su ya extensa red aérea”.

“Estoy encantado de que Vertical se asocie con Avolon, GOL, Grupo Comporte y Corporación América Airports para ofrecer infraestructura crítica de eVTOL en Brasil. Fue en Brasil donde tuve la inspiración para comenzar Vertical Aerospace, por lo que es increíble ver cómo se convierte en realidad allí”, agregó Stephen Fitzpatrick, fundador y CEO de Vertical.

Corporación América Airports actualmente opera 53 aeropuertos en 6 países de Latinoamérica y Europa (Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Armenia e Italia). En 2021, Corporación América Airports atendió a 35,7 millones de pasajeros, 57,6% menos que los 84,2 millones atendidos antes de la pandemia, en 2019. La Compañía cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el ticker “CAAP”.

A través de su joint venture en Brasil con Inframerica, Corporación América Airports opera el aeropuerto de Brasilia -que es el segundo aeropuerto más grande de ese país en cuanto a cantidad de pasajeros- y Natal. Además, a nivel global es el mayor operador aeroportuario del sector privado en base al número de aeropuertos bajo su gestión. Corporación América Airports viene estudiando el segmento AAM desde 2021 y tiene un grupo de trabajo interno dedicado a ello, que ha desarrollado un diseño conceptual de vertipuerto y llevado a cabo un análisis de tráfico de AAM en los aeropuertos que opera en Brasil, Argentina, Uruguay e Italia.

Aviación vertical

Vertical Aerospace es una empresa pionera en aviación eléctrica. La compañía fue fundada en 2016 por Stephen Fitzpatrick, un emprendedor establecido, más conocido como el fundador del Grupo OVO, un grupo líder en energía y tecnología y el retailer independiente en energía más grande de Europa. En los últimos cinco años, Vertical se ha centrado en crear el equipo más experimentado y senior en la industria de eVTOL, que suma más de 1700 años combinados de experiencia en ingeniería, y ha certificado y respaldado más de 30 diferentes sistemas para aeronaves civiles y militares y sistemas de propulsión.

Los participantes esperan que el ecosistema de socios de primer nivel de Vertical reduzca el riesgo en la ejecución operacional y su camino hacia la certificación permita una estructura de costos ajustada y asimismo una producción a escala.

Vertical tiene una cartera de pedidos anticipados líder en el mercado (por valor) por un total de hasta 1.350 aeronaves de American Airlines, Avolon, Bristow e Iberojet, que incluye opciones de pedidos anticipados condicionales de parte de Virgin Atlantic y Marubeni, y al hacerlo, está creando en el mercado múltiples rutas potenciales y viables en el corto plazo.

