La guerra y la inflación: los desafíos para los emprendedores argentinos que fueron protagonistas de Davos

Los emprendedores Delfina Irazusta, Gabriel Marcolongo y Diego Sáenz GIl

Tres emprendedores jóvenes argentinos participaron en la última semana del Foro Económico Mundial desarrollado en Davos para debatir las consecuencias de la guerra en Ucrania, los problemas del cambio climático y los desafíos de un mundo con un costo de capital más alto que en el pasado reciente.

En diálogo con Infobae, los protagonistas -que fueron elegidos como Young Global Leaders en Davos- detallaron los temas más relevantes del Foro, que volvió a realizarse en forma presencial tras dos años de virtualidad por la pandemia, y expresaron cuáles son los problemas y oportunidades que presenta la Argentina para los emprendimientos.

Se trata de Gabriel Marcolongo (fundador & CEO de Incluyeme.com); Delfina Irazusta, fundadora de la Red de Innovación Local (RIL); y Diego Sáez Gil, cofundador de Pachama.

— ¿Cuáles fueron los temas más relevantes de Davos?

— Irazusta: Fue una semana intensa con discusiones sobre muchísimos temas, con prioridad en algunos ejes que fueron guiando las conversaciones. El primero, la guerra de Ucrania como tema destacado y prioritario; el segundo, el cambio de la agenda de cambio climático con todas sus implicancias; el tercero, la agenda de inflación y desarrollo económico; y, por último, las oportunidades de las nuevas tecnologías con una prioridad específica del metaverso. En mi caso, que tengo una agenda muy centrada en el desarrollo de comunidades sostenibles y ciudades, por ejemplo, en la agenda de cambio climático hubo discusiones sobre ciudades biodiversas.

Tengo una agenda muy centrada en el desarrollo de comunidades sostenibles y ciudades, por ejemplo, en la agenda de cambio climático hubo discusiones sobre ciudades biodiversas (Irazusta)

Esa fue una conversación impulsada por el presidente de Colombia, Iván Duque, en una iniciativa que hace tres años acercó al Foro para generar un espacio de trabajo para impulsar la biodiversidad en ciudades. Hubo paneles sobre cómo llevar la naturaleza a las ciudades −relacionado con también con la biodiversidad−; paneles sobre la infraestructura que necesitan las ciudades para la próxima década: de cómo esa infraestructura tiene que ser una infraestructura verde y que tienen que aparecer muchas más soluciones basadas en la naturaleza y que tiene que acompañar, aparecer, el financiamiento para acompañar esto.

En la agenda del desarrollo económico salió mucho como hubo un debate de cómo financiar también las economías locales y distintos fondos contaron sus experiencias. Y acá también en este marco, por ejemplo, se le dio la oportunidad al alcalde de Miami para contar su propuesta innovadora de generar ecosistemas de innovación atrayendo el talento cripto, queriendo convertir a su ciudad en una cripto city. Y respecto a las nuevas tecnologías, el metaverso como oportunidad sobre todo para el aprendizaje y el aprendizaje que genera una experiencia transformadora.

El canciller alemán Olaf Scholz en Davos (Reuters)

— Saenz Gil: Los temas principales, a los cuales le presté atención, fueron el cambio climático y la protección y restauración de la naturaleza. Obviamente también hubo mucha atención a la situación bélica en Europa, a la situación económico-financiera del planeta, a la crisis alimentaria, a las crisis de desigualdad en el planeta y todas las diferentes crisis y desafíos que enfrenta el planeta en este momento. Me llamó la atención la preeminencia que tuvo el tema del cambio climático y la protección de los bosques y otros ecosistemas, lo cual me parece muy positivo. Para Argentina es muy relevante, dado que tiene muchos bosques por proteger y puede ser un gran protagonista.

— ¿Cuáles son los problemas para los emprendedores en la Argentina?

— Saenz Gil: Siempre fue, es y será -probablemente- desafiante emprender en un país que está con crisis constantes, pero creo que a veces esas crisis hacen que los emprendedores sean más resilientes, más adaptables y se fortalezcan. Y no es casual que Argentina haya producido tantos unicornios como MercadoLibre, Globant, Despegar y Ualá, entre otros.

— Irazusta: Respecto de las oportunidades y el interés sobre emprendimientos de Argentina, la participación y la invitación al Foro es un reconocimiento de que desde el país también se pueden hacer emprendimientos con escala e incidencia global. Y para nosotros es una enorme oportunidad poder visibilizar nuestras iniciativas, nuestras organizaciones y buscar alianzas que te permitan escalar no solo a Latinoamérica, sino también al mundo. En el caso de la Red de Innovación Local, fundamos la organización hace ocho años. Los primeros años nos centramos en un trabajo argentino y los últimos dos años empezamos a expandir fuertemente en Latinoamérica y ahora con programas globales. Trabajamos con ciudades y es muy claro que todos los problemas que hay en las ciudades y las soluciones que aparecen no entienden de límite jurídicos y es muy adecuado y es muy importante conocer qué están haciendo en otras ciudades del mundo e interactuar. Y así pasás a formar parte de comunidades de innovación global; ese es un poquito el sentido de la Red y para nosotros hay enormes oportunidades en conectarnos con el mundo. Y en reuniones como estas te da la posibilidad de, a pesar de ser una organización del Sur global, tomar un lugar en la agenda de organizaciones que quieren promover ecosistemas de innovación; y súper accesible poder conversar con presidentes de organizaciones que son súper estratégicas para nuestro trabajo. Así que venir a Davos es una es una oportunidad única.

En reuniones como estas te da la posibilidad de, a pesar de ser una organización del Sur global, tomar un lugar en la agenda de organizaciones que quieren promover ecosistemas de innovación (Irazusta)

— ¿Y, a la vez, qué oportunidades les presenta el país?

— Marcolongo: Tenemos un talento enorme para poder desarrollar ideas y, en base a eso, armar startups que sean muy resilientes. Y hoy estamos en un mundo que está preocupado en una inflación creciente y eso no es un fenómeno nuevo en nuestro país, con lo cual eso hay muchísima gimnasia en poder sobrellevar distintos desafíos que van afectando a las empresas que vamos creando. Eso a nivel emprendedor es como una gran escuela. Y ojalá que en Argentina podamos tener condiciones de mercado que sean un poco más razonables y permita que toda la economía en general mejore y eso haga que los argentinos podamos vivir mejor.

Una de las consecuencias que trae la guerra de Ucrania, más lo que es inflación mundial, pandemia, que todavía no termina de cerrarse, es que vivimos en un mundo súper volátil (AFP)

— ¿Qué desafíos genera la invasión de Rusia a Ucrania para los emprendedores en particular?

— Marcolongo: Una de las consecuencias que trae la guerra de Ucrania, más lo que es inflación mundial, pandemia, que todavía no termina de cerrarse, es que vivimos en un mundo súper volátil. Y la gran lección es a no dar nada por sentado, porque mañana puede cambiar. En este mundo, como emprendedores, hay un gran cambio que es que veníamos de un mundo con muchísima inyección de capital para lo que era el mundo de los emprendedores y hoy ese panorama cambió radicalmente. Lo que tenemos hoy es un mercado mucho más cerrado a nivel de acceso al capital, donde lo que prima mucho es aquellos emprendimientos que tengan caja y que sean consistentes sus números. Y que pueda mostrar por un lado crecimiento sin quemar cantidades excesivas de dinero, porque ya no tenemos un mundo de dinero muy barato, lo cual eso hace que haya mucho foco puesto en cómo estás creciendo, cuán sostenible es la operación; y, por otro lado, este mundo abre una ventana de oportunidad enorme a emprendimientos enfocados en energía.

Ya no tenemos un mundo de dinero muy barato, lo cual eso hace que haya mucho foco puesto en cómo estás creciendo, cuán sostenible es la operación (Marcolongo)

Por todo lo que son las sanciones a Rusia hay que buscar como fuentes renovables de energía, que lo que está buscando hoy Europa medio desesperadamente. Y lo que es alimentación también, por el no poder contar con lo que es la producción de Ucrania. Con lo cual, ahí hay dos grandes oportunidades.

Y hay muchas oportunidades también en lo que es por rivalidades geopolíticas, lo que es producción near shore, es decir, dentro de los grandes centros de consumo: países aliados que sean estables políticamente, que puedan probar estos servicios. Y, por último, creo que desde América latina tenemos una oportunidad enorme, en base a que somos una región en paz, pero dentro de todas las dificultades que tenemos como región el dar por sentado que somos una región pacífica. Eso creo que nos da un potencial para poder recibir inversiones con las cosas bien y poder ser proveedores de materias primas, por un lado, y de conocimiento, por otro, para todo el mundo.

— Saenz Gil: En este momento el mundo está en crisis, con lo cual el rol de los emprendedores se hace más desafiante y más importante, porque la innovación es el camino para resolver mucho de los problemas de la humanidad. Obviamente, no es el único pero sí se hace muy relevante ayudar a los emprendedores, apoyarlos, conectarlos, que los gobiernos hagan leyes que favorezcan el emprendimiento y que las empresas grandes se asocian con emprendedores. El rol del emprendedor es muy central en Davos y en el mundo en este momento. Argentina y América del Sur tienen una oportunidad en este momento de ser parte de la solución al cambio climático, a la crisis alimentaria del planeta y creo que es el momento de Argentina de pararse, ser optimista y salir adelante.

SEGUIR LEYENDO: