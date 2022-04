Transición energética: frente el impacto de la invasión rusa, las petroleras defendieron la explotación del crudo y el gas en la Argentina

Sergio Affronti, CEO y miembro del Directorio de YPF S.A y Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy Group, en Neuquén.

Desde el Hotel Casino Magic de la ciudad de Neuquén, IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina) debatió este miércoles las oportunidades y los desafíos de la transición energética en Argentina.

Con el propósito de remarcar la necesidad de desarrollo de distintas fuentes de energía en Argentina y de hacerlo en forma sostenible, los líderes de las principales compañías energéticas del país y el gobernador neuquino, entre otras figuras destacadas, brindaron su punto de vista sobre cómo potenciar el sector y al mismo tiempo contribuir al objetivo global de reducción de emisiones.

“Desde IDEA abrazamos con mucha fuerza la causa del cambio climático, consideramos que es uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad, pero también abrazamos la causa del desarrollo de nuestras empresas y del país”, sostuvo en la apertura Daniel González, director ejecutivo de IDEA, quien pronunció las primeras palabras en el encuentro.

El evento Experiencia IDEA Transición Energética comenzó con Omar Gutiérrez, gobernador de la provincia de Neuquén, quien aportó la mirada de la provincia productora de energía. “Los recursos que tenemos aquí fortalecen, aceleran y concretan la transición energética”, afirmó el funcionario, al tiempo que señaló que hay mucho por seguir avanzando en la materia del gas.

Omar Gutiérrez, gobernador de Neuquén, durante Experiencia IDEA Transición Energética.

Dijo que “hoy Vaca Muerta es una realidad y no hay techo porque la calidad del reservorio está constatado” y añadió que “el horizonte es muy promisorio”. De acuerdo con sus declaraciones, hoy en día Neuquén produce solo de Vaca Muerta el 50% del gas y el 40% del petróleo del país. “Y casi el 90% del petróleo y el gas que se produce aquí es de Vaca Muerta”.

Posteriormente, Bjørn Otto Sverdrup, Chair of the Executive Committee, OGCI (Oil and Gas Climate Initiative), explicó cómo descarbonizar la industria de petróleo y gas natural de manera realista, y Daniel Gerold, consultor independiente en petróleo, gas y energía, habló sobre “La importancia de la industria hidrocarburífera en la economía argentina”.

Otto Sverdrup, quien lidera una organización que reúne a 12 de las empresas de petróleo más grandes del mundo, destacó que el año pasado alcanzaron una meta muy importante: “Por primera vez en la historia, todas las empresas acordaron de ahora en más compartir la meta de lograr cero emisiones netas en todas nuestras operaciones”. Lo que, en términos técnicos, se llama nivel 1 y 2.

Gerold aseveró por su parte que para que haya una economía en crecimiento es necesario que haya un suministro de energía en crecimiento. “El gas natural es fundamental para la economía del país”.

Daniel Gerold, consultor independiente en petróleo, gas y energía.

Según precisó, el sector energético representa casi el 7% del PBI en Argentina. “A esta importancia intrínseca que tiene en la economía, se le agrega que cualquier actividad económica es incapaz de funcionar sin suministro de energía”.

“La explotación del gas y petróleo es el sector más relevante. Esto tiene un peso específico en el país, importante. En momentos de crisis, de economía complicada, este sector aparece en la tapa de los diarios, en la agenda de discusión pública, como lo vemos con el interés de los gobiernos de tratar de impulsar la actividad, tratar de ver qué es lo que se puede hacer”, apuntó Gerold.

Seguido de ello, Sergio Affronti, CEO y miembro del Directorio de YPF S.A; Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy Group, Daniel De Nigris, Lead Country Manager de Exxon Mobil; Juan Garoby, COO - director de Operaciones de Vista Energy; y Javier Rielo, Sr VP Cono Sur de Total Austral, brindaron su punto de vista y experiencia sobre la transición energética y la reducción de las emisiones en las operaciones hidrocarburíferas.

“Entendemos a la transición energética como un proceso que es necesario. Es uno de los principales desafíos que tenemos en nuestros tiempos y a nivel global. Este proceso no es ni va a ser homogéneo, sino que va a tener distintas velocidades”, introdujo Affronti. Y puntualizó: “Yo siempre digo que la transición energética no es el futuro, sino que es el presente. Tenemos que trabajarlo hoy frente a todos esos desafíos que tenemos”.

“Entendemos a la transición energética como un proceso que es necesario", afirmó Sergio Affronti.

En esa línea, aseguró que la transición energética forma parte de la estrategia de YPF y de su modelo de innovación. Y eso lo están desarrollando en tres dimensiones: la primera se relaciona con la descarbonización, la segunda está vinculada con las energías renovables y la última con nuevas soluciones energéticas.

Para Bulgheroni no hay una transición energética, sino que hay muchas transiciones energéticas. “Sabemos que la Argentina tiene una matriz energética muy limpia. Sabemos que el problema es heterogéneo y que está distribuido. El problema tiene que estar centrado en bajar las emisiones para llegar a neto cero de carbono”, delineó.

Y reflexionó: “A mi juicio tenemos una gran tarea por delante en el desarrollo de esta política energética argentina, dentro de esta región que también tiene su dinámica, y nosotros desde la industria tenemos que ser parte de la solución y no del problema, tenemos mucho que aportar. Y vamos a seguir creyendo que hay que invertir en esta oportunidad”.

“Desde la industria tenemos que ser parte de la solución y no del problema, tenemos mucho que aportar” (Bulgheroni)

A su turno, Martín Bengochea, Director Región Cuenca Neuquina y Vaca Muerta de Tecpetrol; Juan Pablo Freijo, Vice Chairman de CGC, y Germán Macchi, Country Manager Argentina de Pluspetrol, expusieron acerca de las oportunidades y desafíos del gas natural como combustible de transición.

“El gas se está posicionando como uno de los combustibles fundamentales para estas transiciones energéticas -subrayó Freijo-. En cualquiera de los escenarios que se proyectan de las transiciones energéticas en los próximos años, la demanda del gas natural va a subir, tal vez en detrimento de otros combustibles fósiles como el petróleo o el carbón”.

Pero más allá de que la demanda de gas se proyecta que suba para los próximos años, esto no será por tiempo indefinido. “Entonces, para aprovechar esta oportunidad, Argentina tiene una ventaja temporal en la que tiene que actuar rápida y decisivamente”.

“El gas se está posicionando como uno de los combustibles fundamentales para estas transiciones energéticas” (Freijo)

Por su parte, Daniel Ridelener, director general de TGN; Oscar Sardi, CEO general de TGS; y Andrés Scarone, gerente general de Compañía Mega, llevaron adelante el panel “El desafío de infraestructura para el gas natural”.

De acuerdo con Ridelener, Argentina está teniendo un problema serio con la falta de gas en la cuenca norte y ahora también en Bolivia. “Por lo tanto, el gas de Neuquén va a pasar a ser el abastecedor de toda la zona norte del país, de Santa Fe hacia arriba”.

