El precio “testigo” que fijó el Gobierno con el FMI para importar gas quedó obsoleto y las metas prometidas parecen imposibles alcanzar

La suba de los precios internacionales de la energía como consecuencia de la guerra en Ucrania provocó que los números estimados por el Gobierno para la provisión de gas durante el invierno —cuando se requiere la importación de gas natural licuado (GNL) a través de barcos— quedaran rápidamente desactualizados.

Y también los números que se incluyeron en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), donde la reducción de los subsidios a la energía para alcanzar un menor déficit fiscal durante este año fue uno de los temas que más demoró las negociaciones.

La Secretaría de Energía publicó en enero un documento donde se estimó un precio promedio de USD 23,72 el MMbtu para el período de mayo a septiembre de 2022

Según pudo confirmar Infobae de dos altas fuentes del Gobierno, involucradas además en las largas negociaciones con el Fondo, en el acuerdo con el FMI se estimó que la importación de GNL tendría en el invierno 2022 un valor de USD 8 por millón de btu (MMbtu), y hasta USD 9, similar al del año pasado y muy alejado de los precios actuales. Por su condición de commodity, el precio del GNL es una variable determinada por el mercado internacional: a comienzos de este año ya se acercaba a los USD 20 y en el medio de la guerra de Ucrania llegó a tocar los USD 60.

La cifra no figura en ninguno de los documentos que el Gobierno envió al Congreso para su debate y posterior aprobación; y las autoridades aseguraron que no habría papers secreto: “Se enviará todo”, prometió el ministro de Economía, Martín Guzmán, en su momento. ¿Convalidó El FMI esa cifra? El organismo no dio mayores datos, ”Una vez que el board se reúne para discutir programas, etc., solemos publicar un comunicado y staff report luego”, aseguraron, formales.

Según un informe de la consultora Moody’s sobre la Argentina, se espera que para los próximos 12 a 18 meses el precio internacional de las materias primas energéticas se mantengan en niveles elevados. Con todo, se estiman precios de crudo en torno a los USD 100 dólares por barril (bbl) y de gas natural licuado (GNL) en niveles de USD 30 por millón de btu (MMbtu) para el período 2022-23.

El año pasado, para cubrir la demanda de gas en invierno, se importaron 56 buques —a través de cinco licitaciones— por un total de USD 1.096 millones a través de los puertos de Escobar y Bahía Blanca y con un precio promedio de USD 8,33 por MMbtu, de acuerdo a la información publicada por la empresa Ieasa (la ex Enarsa), encargada de las importaciones de gas. La previsión de Ieasa para este año es de importar unos 69 buques.

“Son momentos de gran incertidumbre. Al hecho estructural que ya venía desde septiembre y octubre del año pasado, con una suba importante de productos energéticos y GNL en particular, se le sumó la invasión a Ucrania que ha detonado los precios, por el temor cierto y fundado de una disminución del suministro de gas de Rusia a Europa o una decisión de Europa de rellenar lo máximo posible su stock de GNL. Así como en 1973 el mundo entró en shock por el embargo petrolero ahora hay un riesgo sobre el abastecimiento del gas a Europa y eso impacta en los precios y de lleno en el próximo invierno de la Argentina“, señaló Daniel Gerold en una entrevista a Radio Con Vos.

En invierno, en tanto, el gas nacional cubre 74% de la demanda, Bolivia el 9% y el GNL importado el 17% restante

“Además la demanda de gas y electricidad creo que va a ser superior a la del invierno pasado. Se mantienen la condiciones hidroeléctricas malas en el primer semestre del año. Es improbable que se reitere la triple sequía, pero para el invierno las necesidades de importaciones de GNL deberían ser mayores“, agregó.

A fines de enero de este año, en la previa de las audiencias públicas para determinar el precio del gas, la Secretaría de Energía publicó un documento donde, de acuerdo a la cotización del GNL del 12 de enero de 2022, se estimó un precio promedio de USD 23,72 el MMbtu para el período de mayo a septiembre de 2022. A este componente debe adicionarse un costo fijo y variable de la regasificación, (entre USD 1 y USD 1,3 por MMbtu). Ese documento oficial aun puede descargarse de la página de la Secretaría de Energía, pero ya no se incluye ese valor.

En el informe se detalló que del volumen total demandado de gas natural, la producción cubre el 82%, el gas importado de origen boliviano el 10% y el GNL importado el 8 por ciento. En invierno, en tanto, el gas nacional cubre 74% de la demanda, Bolivia el 9% y el GNL importado el 17% restante.

El año pasado, para cubrir la demanda de gas en invierno, se importaron 56 buques: la previsión de Ieasa para este año es de cerca de 70

Según la estimación realizada por Moody’s, el aumento en el precio del GNL podría elevar el déficit energético invernal de Argentina a niveles récord superiores a los USD 8.000 millones, el cual podría ser parcialmente compensando en aproximadamente USD 1.800 millones por el incremento en el precio de los commodities agrícolas.

La consultora también estima mayores ingresos esperados a productores de petróleo con capacidad de exportación, aunque con mayores costos de refinación y comercialización. “Los operadores independientes del sector de petróleo y gas con acceso al mercado externo obtendrán mayores márgenes de rentabilidad por mayores precios efectivos en sus exportaciones, mientras que el incremento en el costo por la importación de combustibles podría afectar los márgenes de las empresas integradas y refinadoras, ante la dificultad de transferir mayores costos a los precios de surtidor en un contexto local altamente inflacionario”, señaló el informe de Moody’s.

