Dólar hoy: la cotización libre cae debajo de $200, un piso en lo que va del año

El dólar libre es ofrecido este martes con baja de un peso, a 199 pesos, un mínimo desde el 21 de diciembre. Desde su récord de $222,50 de enero, la caída fue de 10,6 por ciento. Y en el transcurso de 2022, el “blue” desciende nueve pesos o un 4,3 por ciento.

El dólar mayorista es ofrecido a $109,30, con un incremento de 10 centavos para achicar la brecha cambiaria a 82,1% respecto del dólar “blue”, y a 74% respecto del “contado con liqui”.

Las reservas internacionales disminuyeron el lunes unos USD 41 millones y se ubicaron en los 37.222 millones de dólares.

El Banco Central suma un saldo neto positivo por unos USD 556 millones por sus intervenciones cambiarias en lo que va de marzo, después de cuatro meses con saldo negativo por sus intervenciones.

“Con la mirada puesta en el debate en el Senado del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, los dólares financieros registraron en el inicio de la semana nuevas bajas”, precisaron los analistas de Research for Traders.

Hoy, el “contado con liquidación” opera en los $188, su precio más bajo desde los $184,08 del 12 de noviembre de 2021, la última rueda antes de las elecciones de medio término, cuando ya se descontaba una derrota del oficialismo.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, defendió este lunes el proyecto ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda y volvió a remarcar que un escenario de no acuerdo tendría efectos no deseados en términos cambiarios e inflacionarios.

“Según el FMI, la aprobación parlamentaria es un requisito de la legislación argentina. El acuerdo del Fondo no se caería en caso de no ser aprobado por el Congreso argentino. A menos que el organismo requiera la necesidad de una aprobación parlamentaria de un país que solicita la asistencia financiera”, agregaron desde Research for Traders.

El Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano pronosticó que el Índice de Precios al Consumidor de febrero, que dará a conocer el INDEC el martes 15 de marzo, será de 4,2%, superando incluso el valor de enero, cuando había llegado al 3,9%. La previsión del CENE para la inflación del 2022 es del 61 por ciento.

“Dado que los gastos dependen de la inflación pasada, mientras que los ingresos son función de la inflación presente, una mayor inflación es siempre un instrumento para reducir el déficit fiscal en términos reales”, sostuvo Víctor Beker, director del CENE.

Al respecto, al analizar el acuerdo cerrado por el Gobierno con el Fondo, el economista indicó que “el principal compromiso que asume el Gobierno consiste en una paulatina reducción del déficit fiscal que, estimado en 3% del PBI en 2021, debería reducirse al 2,5% en 2022, al 1,9% en 2023 y al 0,9% en 2024″.

El Ministerio de Economía licitará este miércoles Letras y Bonos en pesos unos $250.000 millones, con la intención de cubrir el remanente del Boncer TX22 que vence este viernes. Recordemos que la semana pasada el Tesoro canjeó casi el 55% del monto emitido del TX22, que implicó una reducción de los vencimientos de marzo en 293.473 millones de pesos.

SEGUIR LEYENDO: