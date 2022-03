¿Estafa cripto?: asegura que le depositaron casi USD 400.000 en Bitcoin, se asustó y ahora debe 3.200 dólares

Las capturas que realizó el usuario sobre el supuesto error en el depósito de criptomonedas

Un usuario de Twitter, identificado solamente con el nombre de Rock Trader y supuestamente argentino, relató una historia donde parece haber sido víctima de una estafa con criptomonedas. En varios tuits contó que recibió por error un depósito de 10 bitcoin (BTC, equivalente a unos USD 385.000), lo que le terminó generando lo que definió como “un problemón”.

De acuerdo con el relato, el usuario envió a un broker de los Estados Unidos un depósito de USD 24 en Litecoin (LTC) y en el momento recibió un mensaje de error. Para demostrarlo, adjunto una captura donde se puede ver el mensaje “failed” junto a los datos de la operación.

Luego de unas horas veo que ya no figuran en la cuenta los BTC y el peor final. Me quieren cobrar USD 3.632,90 en concepto de algo, relató el usuario

Al día siguiente, según la historia, en su cuenta aparecen depositados los 10 BTC. “Me confundo con los LTC que estaba esperando y lo paso a dólares. Cuando me aparecen en la cuenta más de USD 380.000 me sorprendo del monto y entro en pánico”, aseguró el usuario.

“En el momento no supe que hacer, lo primero que se me ocurrió es pasarlos de nuevo a BTC porque sino me podían reclamar una deuda por la diferencia si se volaba (al rato se voló) y escribo mail al soporte. Logré recomprar 9.8752 BTC”, siguió el relato. Luego, recibió un mail donde le detallaban que se le habían acreditado las criptomonedas.

“ Pero luego de unas horas veo que ya no figuran en la cuenta los BTC y el peor final. Me quieren cobrar USD 3.632,90 en concepto de algo , o van a pasar el caso a una empresa de cobranzas”, explicó. De acuerdo a la versión del usuario, le cobraron comisiones por las operaciones realizada pero ya no aparecen en su cuenta los 10 bitcoin originales.

En la captura del mail, se puede leer el siguiente mensaje: “Se ingresó por error a su cuenta un crédito en criptomonedas y usted procedió a operar con esos fondos que no le pertenecían. Si no recibimos un pago de USD 3.632,90 para mañana, será enviado a nuestra agencia de cobro de deuda”, advierten.

Usaron mi cuenta para llegar a los 10 BTC, ellos operaron en mi cuenta sin autorización. Hasta ahora nadie me da una respuesta en la empresa, dijo el usuario

“Me cobran las comisiones de esas operaciones, y no se completan los 10 BTC originales. Usaron mi cuenta para llegar a los 10 BTC, ellos operaron en mi cuenta sin autorización. Hasta ahora nadie me da una respuesta en la empresa y me quieren cobrar todo a mi, cuando ellos tuvieron un grave error administrativo”, concluyó.

Entre los comentarios, varios seguidores de la cuenta arriesgaron que hubiesen hecho en el caso de estar en su lugar: la mayoría señaló que hubiesen pasado los 10 BTC a otra wallet (o billetera virtual) para luego sacar el dinero de a poco. Sin embargo, otros usuarios advirtieron que esa acción es un robo y que también puede tener consecuencias.

“Si te depositan algo que no es tuyo, lo primero que tenés que hacer es no operar, mucho menos cambiar un activo por otro. Lo segundo, es comunicarte con la compañía, mínimo mandar mail. Si seguís los consejos que leí, de llevártelo y pasarlo de wallet, eso es robar”, le señalaron.

“Da asco leer cómo la mayoría aconseja robarle ese dinero al Exchange. Así es el gen argentino, donde son todos vivos y el que no afana es un gil. Después se quejan de que sus políticos les roban. Son su reflejo. Por esa falta de valores es que nunca se va a salir del pozo.

Otros usuarios le advirtieron que quizás no haya sido un error y que directamente se haya tratado de una estafa. “Una estafa que está de moda es sacar un crédito personal a tu nombre, te lo depositaron y te llama alguien para que se lo devuelvas, ya que fue un error. Vos le devolvés la plata de buena fe y después caes en la cuenta que tenés un crédito y estás en el Veraz. Esto me huele a eso”, sospechó otra usuaria.

