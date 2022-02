Los titulares de YPF y PAE, en la CNN: el futuro del petróleo y el gas argentino en la transición energética

En una entrevista a la cadena CNN, los directivos de las principales compañías productoras de petróleo y gas de la Argentina, Pablo González, presidente de YPF, y Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy Group (PAEG), dieron su visión sobre la transición energética y el futuro energético del país.

González, de YPF, aseguró que el petróleo y el gas van a financiar la transición energética. “Si no invertimos en petróleo y gas no podemos invertir en molinos de viento”, explicó. Y destacó que la producción no convencional no es el futuro, sino que ya es el presente y es parte de la realidad. Argentina .

“Vaca Muerta es la segunda reserva de gas no convencional en el mundo. En el caso de YPF, crecimos un 65% en la producción de gas no convencional”, detalló.

La entrevista fue realizada por el periodista británico Richard Quest. Se trata de un ex BBC que hoy es el principal corresponsal de negocios de la cadena CNN, editor general de CNN Negocios y presentador de Quest Means Business, programa en el que entrevistó a los principales empresarios y directivos más relevantes del mundo.

“Desde la revolución industrial, toda actividad industrial siempre generó un impacto y generó alguna controversia. Hay que estar conscientes de las formas de explotación racional de los recursos o no hay posibilidad de desarrollo” , dijo González.

Consultado sobre las dificultades de dirigir una compañía del tamaño de YPF en medio de las dificultades económicas y los cambios vertiginosos de la política en la Argentina. “Lo que no es bueno es la intervención de la mala política. La buena política nos puede dar herramientas para alentar a la industria. La buena política ayuda, puede potenciar el crecimiento. Depende de nosotros lograrlo. Nosotros fuimos capaces de mostrar resultados con YPF y PAE, creo que lo hicimos bien, el año pasado tuvimos muy buenos resultados”, señaló.

Pablo González, presidente de YPF

Por su parte, Marcos Bulgheroni, CEO del grupo Pan American Energy (PAE) destacó que siempre se debe mirar a largo plazo. “No podemos tomar decisiones basadas en la volatilidad de corto plazo. Entonces, si miro a largo plazo, claramente veo que además de las consecuencias de situaciones políticas, como el caso de Ucrania en el último tiempo, la cuestión más importante es qué vamos a hacer o cómo vamos a reaccionar, como industria, ante la transición energética. Nuestro objetivo es ser protagonistas de este proceso de transición, lo que también contribuirá a la oferta de energía y a asegurar la oferta en el largo plazo”, dijo.

“Todos perseguimos el mismo objetivo, que es reducir el nivel de emisiones, Pero la transición energética, desde mi punto de vista y de muchas otras personas en la industria, es incorrectamente se ve como un modelo que propone una única solución para todos. Debemos buscar es una solución heterogénea. Un modelo en el que el mix de energías de diferentes regiones evolucione a través del tiempo a distinta velocidad en cada región”, señaló Bulgheroni.

Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy Group (PAEG)

El empresario también se refirió a la discusión sobre el recorte de subsidios para el consumo de gas y de electricidad en medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Como productores de petróleo y gas, lo que uno esperaría es tener un sistema de precios basado en el mercado, que incentive la producción de petróleo y gas, lo que a su vez aumentará la producción y generará más puestos de trabajo. A su vez, casi mágicamente, nos verán a nosotros luchar por los precios para conseguir los mismos clientes y, como consecuencia, el precio va a bajar”, manifestó.

Sobre las dificultades de las empresas en el contexto económico de la Argentina, Bulgheroni opinó que no hay país en el mundo donde sea fácil hacer negocios. “Muchas veces caemos en la falacia de pensar que en otros países a las personas les va mejor. Soy la tercera generación de petroleros en mi familia y a lo largo de la vida de nuestra compañía han pasado diferentes gobiernos y la verdadera solución siempre ha sido mirar a largo plazo y tener un compromiso muy arraigado de invertir, porque al final del día, esa es la herramienta más importante dentro de la caja de herramientas de un hombre de negocios”, concluyó.

