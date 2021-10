Incertidumbre en el sector de la construcción: un corralón recurre a Wanda Nara para describir la situación

La construcción se reactivó en los últimos meses de 2020 por las pequeñas obras particulares y en 2021 depende más de la obra pública EFE/ Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

El nuevo récord del dólar “blue” y de cotizaciones alternativas de la moneda norteamericana, el envión de precios internos –que profundizó el congelamiento de los valores de cerca de 1.500 alimentos, bebidas y productos de higiene y limpieza dispuesto por la secretaría de Comercio-, el desconcierto y los conflictos internos que exhibe el Gobierno y la sensación de los economistas y de la calle de que las variables económicas están al garete, pone a comerciantes y productores ante una duda típica de momentos así: ¿a qué precios vender? Pregunta que se desprende de otra; ¿Cuál será el costo de reposición de la mercadería?

Uno de los rubros en que la disyuntiva se refleja con más intensidad es el de materiales de construcción.

En Corralón Ciudadela al menos lo tomaron con humor y comidilla de actualidad. a partir de la pregunta típica de un cliente:

-“Corralón, dame un adelanto de las listas de precios que se vienen”.

La respuesta de Corralón, llegó con imagen y palabras la ¿esposa? y representante de Mauro Icardi y habilísima comunicadora social: “Estoy viviendo un infierno”.

“Hay mucha incertidumbre; si bien no vendemos productos atados al dólar, esto es lineal, el aumento fuerte se viene. Y después de la experiencia de la PASO de 2019, hay mucho cagazo. Los corralones tenemos mucha guita en la calle, cuentas a cobrar”, explicó Pablo Gaytán, de Corralón Ciudadela, uno de los autores de los ingeniosos tuits que postea el Corralón, que desde sus galpones a 400 metros de la General Paz abastece tanto a CABA como al Gran Buenos Aires”.

“Creo que el lunes si el dólar se consolida y no baja, el jueves vamos a tener panorama distinto; algunos colegas no están despachando mercadería”, contó Gaytán a Infobae. De hecho, ya pasó algo de eso. El hierro ya tuvo un aumento de entre 5 y 9% respecto de la lista de fines del mes pasado, las placas de yeso, del 10%, la perfilería durlock, de 4%, la arena y piedra, de 4 por ciento.

¿No hay apuro por comprar material ahora, para cubrirse de futuros aumentos?, preguntó Infobae. En los últimos dos meses, respondió Gaytán, la actividad “viene tranqui: si un tipo tiene dólares y los revienta en el blue le conviene este momento, pero lo hicieron el año pasado, ya no hay mucho dólar en el colchón”. Este año, contó, “nos ayudó la obra pública, mucha obra por elecciones. Pero el particular viene tranquilo y las constructoras también, no es la fiebre que hubo el año pasado, de septiembre a diciembre, después de cinco meses sin laburar”.

Sobre llovido ...

A raíz de un conflicto sindical, Loma Negra dejará de producir clinker, insumo necesario para producir cemento

Un condimento que se agrega es la situación en Loma Negra, que anunció que este sábado apagará los hornos de su planta L’Amalí, en Olavarría, y dejará de producir clinker, insumo necesario para producir cemento, pues el conflicto sindical entre la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) y Minerar, su principal proveedor de piedra caliza, la dejó sin stock de esa materia prima. Según dijo la compañía, AOMA había llegado a un acuerdo de reencuadramiento sindical con Minerar, solicitado por la propia organización, pero se niega a cumplirlo, bloqueando la operación y prohibiendo las horas extra de trabajo.

“Hoy los pedidos de Loma Negra tienen demora por el quilombo sindical. Nosotros somos representantes exclusivos de ellos, la situación se complica: los camiones vienen a cualquier hora o te postergan la entrega. Y es un problema: la única forma de defenderte es el precio, porque no sabemos a cuánto vamos a reponer”, contó Gaytán.

El posteo con la imagen de Wanda tenía más de mil “me gusta” en la mañana del sábado, una marca que Corralón supera con frecuencia, a partir del ingenio y gracia de sus tuits para describir cuestiones habituales del sector, desde el trabajo hasta los resultados. Una muestra:

Lo cierto es que las consultoras ya recalcularon la inflación de octubre y del último trimestre, proyectando que cierre el año en cerca del 50% y se proyecte a un 60% en 2022. Para octubre, Eco Go prevé 3,5%, Seido entre 3,5 y 4%, FIEL 3,3%, Analytica 3,1% y Equilibra el 3 por ciento.

Mientras espera las nuevas listas de precios, Pablo Gaytán se toma la realidad con humor, por dura que sea.

