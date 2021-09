La inflación llegó al 2,5% en agosto y sumó el 51,4 % en el último año

El Ministro de Economía, Martín Guzmán

La inflación llegó al 2,5% en agosto y al 51,3% en el último año; así lo informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) al dar a conocer hoy la variación del índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes pasado, en sintonía con la previsión de las consultoras privadas que participan del relevamiento del Banco Central.

Desde enero, acumuló un aumento del 32,3%, superior al 29% pautado para todo el año por el ministro Martín Guzmán, cuya cartera destacó que “la inflación mensual lleva 5 meses consecutivos en baja: 4,8% en marzo; 4,1% en abril; 3,3% en mayo; 3,2% en junio y julio y 2,5% en agosto”.

El organismo que conduce Marco Lavagna indicó que “las dos divisiones de mayor incremento en el mes fueron Educación (4,2%) y Salud (4,2%); en esta última incidió principalmente el alza en Gastos de prepagas y Productos medicinales, artefactos y equipos para la salud”. En tanto, el incremento en la división Alimentos y bebidas no alcohólicas fue del 1,5%, explicado “fundamentalmente por el aumento en Leche, productos lácteos y huevos; Pan y cereales; Café, té, yerba y cacao; Azúcar, dulces, chocolate, golosinas; y Aceites, grasas y manteca”.

Variaciones interanuales del nivel general del IPC. Total nacional Fuente: Indec

Estas subas estuvieron parcialmente compensadas “por la baja de verduras, tubérculos y legumbres en algunas regiones”. Por otra parte, el IPC Núcleo mostró un incremento de 3,1% en el período.

Economía indicó que los rubros que registraron mayor aceleración en su tasa de inflación fueron Salud (4,2% versus 3,8% en julio) por suba de las cuotas de las prepagas; indumentaria (3,4% versus 1,2% en julio), Recreación y Cultura (3,7% versus 3,1% en julio) y Educación (4,2% vs. 2,5% en julio).

En tanto, “Alimentos y Bebidas desaceleró significativamente hasta 1,5% mensual (vs. 3,4% en julio), registrando así la menor inflación desde agosto de 2020. Dentro de la división desaceleraron la mayoría de los rubros destacándose, además de la caída de Verduras, la estabilidad de Carnes”.

“También desaceleraron Bebidas alcohólicas y tabaco (2% vs. 3,1% en julio), Vivienda y servicios básicos (1,1% vs. 2,9% en julio) que registró una caída de -3,8% en Electricidad, Gas, y Agua por la mencionada reducción de la tarifa de gas en algunas regiones; y Restaurantes y hoteles (2,9% vs. 4,8% en julio); mientras que Comunicaciones cayó -0,6%”.

Cabe recordar que el ministro de Economía, Martín Guzmán, había asegurado la semana pasada que “estamos previendo que la tasa de inflación intermensual vaya en una senda decreciente. Es lo que ha ido ocurriendo”.

“A partir del próximo mes (octubre) esperamos que la tasa interanual vaya descendiendo. Por estacionalidad puede haber un vaivén entre un mes y otro, pero hoy Argentina está en un proceso gradual y persistente de desinflación”, aseguró el ministro.

Según el estudio de Orlando Ferreres, la inflación de agosto fue de 2,6% mensual y registró un crecimiento interanual de 46,3; en cuanto a los principales rubros, esta consultora precisó que Salud encabezó las subas del mes, registrando un alza de 5,5% mensual. Por su parte, Indumentaria lo hizo en 3,6% mensual, mientras que Vivienda avanzó 2,7% mensual.

En tanto, el relevamiento de precios de C&T Asesores para el Gran Buenos Aires registró un resultado de 2,6% mensual para el mes pasado. En este sentido, la consultora Ecolatina afirmó que su medición de precios para el Gran Buenos Aires se ubicará en agosto en la zona del 2,6%, algo por debajo del índice nacional, mientras que la consultora Eco Go esperaba una inflación de 2,8%.

Los analistas de mercado estimaban que la inflación de agosto sería del 2,8% y que se mantendría por debajo de ese techo hasta noviembre, según indicó el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del fines del mes pasado.

Variaciones mensuales del nivel general del IPC. Total nacional Fuente: Indec

El REM prevé que, a partir de diciembre, una vez atravesado el período electoral, registrará un repunte que la llevará nuevamente por encima del 3,2% y que en el comienzo de 2022 habrá un 3,4% en enero y un 3,3% en febrero.

En julio los precios minoristas tuvieron una suba promedio del 3% y acumularon en los primeros siete meses del año un incremento del 29,1%. Mientras que en los últimos doce meses, la inflación minorista se ubicó en el 51,8%, informó el Indec.

Para el año calendario 2021, los consultores prevén en promedio un alza de la inflación del 48,5%, casi medio punto porcentual por encima del 48,1% de la edición anterior del REM. Los analistas también ajustaron al alza sus proyecciones inflacionarias para 2022, año en que esperan un 43,9% (+0,9%) y para 2023, en que pronosticaron un 37,3%, (+2%).

Los integrantes de LatinFocus reflejaron que las presiones sobre los precios deberían seguir siendo elevadas, impulsadas por el financiamiento monetario del déficit fiscal a través de una expansión sostenida de la base monetaria”.

Los panelistas del relevamiento proyectaron que la inflación finalizará en 2021 en un 48,9%, lo que representa un aumento de 0,5 puntos porcentuales con respecto a la estimación del mes pasado, y en 2022 en un 42,3 por ciento. Entre los que esperan una inflación más elevada que el promedio se encuentran UBS (54,9%), Credit Suisse (54,1%), Scotia Bank (51,8%), Moody’s (51,7%) y la local Econométrica (51,6 por ciento).

