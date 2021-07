Bicicletas eléctricas: cuáles serán los modelos que comenzarán a fabricarse y en cuántas cuotas se podrán comprar

El Gobierno firmó este lunes el acuerdo de impulso a la fabricación de bicicletas eléctricas con empresarios del sector.

El Gobierno firmó este lunes un convenio con empresarios para impulsar la fabricación de bicicletas eléctricas, en el marco del Plan Productivo Verde que dio a conocer el Ministerio de Desarrollo Productivo en los últimos días. La primera etapa del programa incluirá la elaboración de 15.000 rodados hasta fin de año y créditos del Banco Nación de hasta $200.000 en 60 cuotas para la compra de algunos de los cuatro modelos.

El anuncio fue realizado por el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas en un acto que incluyó la firma de un convenio con la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra), la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (Cadieel), y la Cámara de la Industria de Motovehículos, Bicicletas, Rodados, Motopartes y Bicipartes argentinas (Cimbra) y la Cámara Argentina de Comercio Mayorista y Minorista de Bicicletas, Partes, Rodados y Afines (Commbi).

El estímulo al desarrollo y a la compra de bicicletas eléctricas fue uno de los ítems previstos como objetivo de corto plazo del Plan Verde, un conjunto de iniciativas productivas amigables con el medio ambiente, entre las que se encuentran la movilidad sustentable mediante bicicletas y automóviles eléctricos. En total, el Estado destinará unos $10.000 millones para distintas iniciativas que involucran a unas 3.550 empresas.

De ese monto total, $3.000 millones será el fondeo que corresponde al proyecto de impulso a las bicicletas eléctricas. Ese dinero se canalizará a través de líneas de créditos subsidiados para la compra de unos 15.000 rodados este año a través del Banco Nación.

Kulfas dijo que la iniciativa tiene un doble objetivo: “Por un lado, forman parte de la agenda de reactivación industrial, de volver a poner a la industria, a la producción y al trabajo en el centro de la escena de la Nación; y por otro, contribuyen al cuidado del medio ambiente. Concertamos políticas con las y los empresarios y trabajadores poniendo en marcha la iniciativa de nuestro Plan de Desarrollo Productivo Verde”, dijo.

Qué modelos de bicicletas se fabricarán y cómo comprarlas

El programa buscará “incentivar la producción nacional de cuatro modelos de bicicletas eléctricas, con una producción inicial de 15.000 unidades para el primer año y que prevé alcanzar las 50.000 unidades anuales en el plazo de cuatro años”, explicó el Ministerio de Desarrollo Productivo en un comunicado. Por otra parte, las empresas participantes deberán aumentar los porcentajes de integración nacional a medida que avance el programa. Comenzarán con proporciones de materiales nacionales de hasta 40% y tendrá que ascender hasta un rango de entre 75% y 89% en la tercera etapa, entre 2024 y 2026.

Habrá cuatro modelos incluidos en el programa: dos urbanas, una mountain bike y una plegable. Las dos urbanas serán bicicletas de 26 pulgadas con cuadro de acero, motor de entre 250 y 350 watts con baterías de litio de 36 voltios y entre 7,8 y 10,5 amperes por hora y entre 6 y 7 velocidades. Pesarán 22 y 23 kilos cada modelo y contarán con una autonomía de entre 30 y 40 kilómetros. La velocidad máxima -que está establecida por norma- será de 25 kilómetros por hora.

La bicicleta plegable será más chica (rodado 20), más liviana (20 kilos y cuadro de aluminio) con un motor de 36 V y 250 W, tiene 6 o 7 velocidades y autonomía de 30 kilómetros. Por último, la mountain bike será rodado 29, cuadro de aluminio, motor 36 V 350 W, 27 velocidades, frenos a disco, un peso de 25 kilos y autonomía de 80 kilómetros.

El precio de los cuatro modelos estará en un rango de entre 150.000 y 200.000 pesos. El Gobierno anunció, además, un esquema de financiamiento para la compra de las bicicletas eléctricas. Para eso, en una primera etapa utilizará la plataforma de ventas del Banco Nación (Tienda BNA), para lo cual solo se podrá acceder siendo cliente de la entidad bancaria pública. La oferta podría estar disponible en las próximas semanas.

Para más adelante quedará el lanzamiento de una línea de créditos especial para la compra de los rodados. Según explicaron fuentes oficiales a Infobae, esa etapa comenzará cuando haya más oferta entre las empresas fabricantes. Tanto la compra vía Tienda BNA como los créditos tendrán características similares, entre 24 y 36 cuotas con tasas de interés subsidiadas, que aún no fueron determinadas.

Las bicicletas eléctricas tienen como característica que cumplen con un mecanismo de “asistencia” de pedaleo. Es decir, el usuario necesita realizar el movimiento de pedaleo hasta alcanzar la velocidad que se requiere y desde ese momento el motor mantiene la bicicleta en movimiento sin necesidad de esfuerzo adicional.

Como ventaja, las bicis eléctricas no requieren el pago de seguro obligatorio para circular como en el caso de una moto, no paga patente, no necesita combustible (en la mayoría de los casos necesita unas 4 horas para recargar las baterías) y tiene costos de mantenimiento menores.

La Ciudad de Buenos Aires incluyó las bicicletas eléctricas en su Código de Tránsito y Transporte luego de la aprobación en la Legislatura porteña de una normativa en septiembre de 2017, que especifica además qué características deberán tener. Autoriza su circulación con una potencia máxima del motor auxiliar de unos 500 watts y con una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora. Además, exige que tengan un sistema de frenos que actúe sobre las ruedas que se accione desde el manubrio, bocina, espejo retrovisor y luces tipo reflector traseras y delanteras.

