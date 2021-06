Por la crisis, una de cada tres empresas industriales no llegó a pagar todos sus impuestos

El 34,7% de las empresas encuestadas afirmaron haber podido afrontar el pago completo de sus impuestos, según una encuesta hecha por la UIA. REUTERS/Agustin Marcarian

Una de cada tres empresas del rubro industrial no pudieron completar el pago de todos sus impuestos por la crisis económica y una de cada cuatro tuvieron problemas para cumplir con sus proveedores. Ese fue una de los resultados de la encuesta semestral que hace la Unión Industrial Argentina (UIA) entre ejecutivos del sector.

Un relevamiento realizado por la central fabril arrojó como conclusión que hacia abril, aún cuando la actividad industrial ya acumulaba algunos meses de rebote tras el impacto inicial de la pandemia, el 34,7% de las empresas encuestadas afirmaron haber podido afrontar el pago completo de sus impuestos. Ese porcentaje, incluso, se eleva hasta casi la mitad de las encuestadas (46,9%) al considerar solo las fábricas que tuvieron disminución en sus ventas.

El 34,7% de las empresas encuestadas afirmaron haber podido afrontar el pago completo de sus impuestos, según una encuesta hecha por la UIA.

El trabajo midió otro tipo de atrasos de pagos que tuvieron las firmas fabriles en los últimos meses. Luego de impuestos, le siguió en relevancia la falta de pago a los proveedores. El 26% de las empresas relevadas aseguraron experimentar retrasos para el pago de insumos, y tomando en cuenta solo a las que tuvieron caídas de facturación, ese número llegó a ser de 34,9 por ciento.

También registraron dificultades para afrontar compromisos financieros generales. Entre todas las compañías del rubro industrial alcanzadas por la encuesta, el porcentaje de empresas que no pudieron cumplir fue de 21,7% y de 30,5% entre las que vendieron menos. Por su parte, el 15,6% (total) y 22% (aquellas con menor facturación) aseguraron no haber podido pagar las tarifas y el 8,3% y 15,6%, respectivamente, no llegaron a pagar la totalidad de los salarios.

Según el estudio hecho por la UIA, el 44% de las empresas tuvo atrasos en al menos uno de los pagos de impuestos. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Según el estudio hecho por la UIA, el 44% de las empresas tuvo atrasos en al menos uno de los pagos. “En todos los pagos la situación es considerablemente peor para las empresas con disminución en sus ventas”, mencionaron los autores del relevamiento realizado por el CEU (Centro de Estudios de la UIA).

Otro de los resultados de la encuesta de la Unión Industrial mostró las dificultades de acceso al financiamiento que tiene el sector. Casi un 40% de las empresas manifestó necesidad de financiamiento bancario, pero de ese total sólo un 34,2% de estas empresas pudo “acceder plenamente” al monto requerido, especificó el informe. Un 19% accedió en forma parcial y un 46,8% directamente no pudo acceder.

“La restricción fue mayor en las pymes mientras que las grandes empresas presentan una restricción menor pero aún considerable (el 22% no tuvo acceso). Se identificó un buen conocimiento de las líneas de financiamiento impulsadas por la política pública, aunque muchas empresas aún no pudieron acceder”, consideró la UIA.

Según el estudio hecho por la UIA, el 44% de las empresas tuvo atrasos en al menos uno de los pagos de impuestos.

Por esas dificultades, la mayoría de las empresas tuvo que consumir su caja chica para afrontar las necesidades de crédito. “Por la falta de financiamiento, ocho de cada diez empresas recurrieron a fondos propios para producir. Un 60% de las empresas tiene inversiones frenadas por falta de financiamiento”, apuntó el reporte semestral.

Respecto al nivel de ventas, la encuesta reflejó que aumentó el porcentaje de empresas con subas de la producción a 28,6% (en enero había sido de 24,7%) y se redujo el de empresas con caídas a 27,9% (contra el 33,9% de enero). Respecto a las ventas del mercado interno, en abril un 27,6% indicó registrar una recuperación de las ventas. Si bien un 34,6% de empresas manifestó caídas de las ventas, se trató de una ligera mejora respecto de enero (cuando un 36,8% había tenido retrocesos).

Una de las preocupaciones expresadas por los ejecutivos fabriles tiene que ver con el ausentismo en su planta de personal por las licencias por factores de riesgo de Covid. “Previo a los avances recientes en la campaña de vacunación, las empresas indicaron que un 10,2% de trabajadores se encontraban dispensados”, mencionó el estudio.

Por la falta de financiamiento, ocho de cada diez empresas recurrieron a fondos propios para producir y un 60% de las empresas tiene inversiones frenadas por la ausencia de crédito. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

“Se trató de una ligera mejora respecto del relevamiento anterior, aunque siguió habiendo alta preocupación por la situación sanitaria. El 71,5% de las empresas reportó contagios de Covid-19 o contactos estrechos y para el 21,7% repercutió en la logística y organización de la producción. Se espera que con los avances en la campaña de vacunación esta situación mejore”, continuó.

Tal como había reflejado Infobae, algunos rubros productivos tenían recientemente hasta el 20% de su dotación de empleados licenciados por tener factores de riesgo que los hace vulnerables a contagios de coronavirus. El Gobierno flexibilizó en abril esas excepciones y permitió que las empresas puedan empezar a exigir presencialidad entre los trabajadores que cuenten con una dosis de alguna de las vacunas contra el Covid.

Por la falta de financiamiento, ocho de cada diez empresas recurrieron a fondos propios para producir y un 60% de las empresas tiene inversiones frenadas por la ausencia de crédito.

Por último, la encuesta de la UIA indicó que “a partir de la mejora en la producción, el porcentaje de empresas con incremento de la dotación de personal aumentó a 20,1%, y superó al porcentaje de empresas con caídas (10,5%)”, consideró el relevamiento.

“La suba se focalizó en empresas con mejor desempeño de las ventas, pero solamente una de cada tres con suba de las ventas aumentó su dotación. Las expectativas de las empresas indican una mejora para el próximo año. Una de cada dos industrias espera una mejora en la situación de su empresa. Todavía permanece más rezagada la expectativa de mejora en la situación económica del país (sólo una de cada tres espera que mejore)”, concluyeron.

SEGUIR LEYENDO: