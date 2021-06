La interna de la UIA: trascendió el audio en que De Mendiguren acusa a Techint de “querer gobernar las entidades”

“El Vasco está recaliente” le había dicho off the record hace unos días a Infobae un conocido empresario, en referencia al actual presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), José Ignacio de Mendiguren, diputado en licencia del massismo y dos veces titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), de cuya conducción quedó afuera en la última renovación.

“Quién es quién para para admitir a uno y rechazar a otros”, había dicho en un mensaje de WhatsApp el dueño de una importante aceitera, uno de los sectores de peso, al punto que era un aceitero, Miguel Acevedo, el titular de la anterior conducción, que ahora asumió Daniel Funes de Rioja, titular de Copal, la poderosa industria de la alimentación.

De Mendiguren cuestionó que la entidad fabril estuviera por primera vez presidida por un abogado laboralista y masculló su bronca ante varios interlocutores, pero hasta ahora no se conocía la sesión en que se quejó amargamente en una discusión interna de la que ahora se difunde el audio y los protagonistas aparecen referidos por sus nombres: la mayor parte del tiempo quien habla es De Mendiguren, refiriéndose a Daniel (Funes de Rioja), Miguel (Acevedo), Paolo Rocca, el CEO de Techint, y el secretario ejecutivo de la entidad de la UIA, David Uriburu, también ejecutivo de Techint.

La nueva conducción, encabezada por Funes, asumió el martes y aunque hubo una “lista única de consenso”, el traspaso reflejó las heridas que dejó la diagramación del nuevo comité ejecutivo. De Mendiguren había ventilado estar “vedado”, debido a su evidente identificación con el gobierno, asegurando que lo único que quería era “una UIA transparente y equilibrada, que no la maneje una cúpula”.

El nuevo presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja

El agitado intercambio es el registro de un Zoom ante 120 miembros del Consejo Federal de la UIA, en el que De Mendiguren agradece y califica de “excelente” la tarea de Acevedo (el ex presidente) pero reclama que “en adelante a la UIA le demos transparencia y un debate interno” y denuncia que “en este proceso eleccionario no lo ha habido”.

A continuación, el “Vasco” le recuerda al “querido Daniel” (Funes de Rioja) “la cantidad de intercambios que hemos tenido este tiempo vos y yo sobre el futuro y esta lista” y le enrostra halagos y promesas incumplidas.

“Vos me dijiste con claridad que se veía muy bien en la UIA mi presencia en el Comité. Es más, me dijiste que era un valor adicional mi experiencia parlamentaria porque había muchas leyes que hoy a la industria le complican, como es biocombustible, ley automotriz, la ley de envases, la ley de etiquetado… “, amén de su condición de titular de un Banco de Inversión como el BICE.

“Luego no sé qué pasó, no nos podíamos comunicar”, le recuerda, como quien alega una deliberada conducta huidiza.

“Sobre la fecha ya, donde no quedaban plazos para nada, se me dice que mi sector iba a ser vetado”. ¿La causa?”, pregunté. Perdón, mi sector es un sector tradicional, ochenta años en la UIA, es el sector que más valor agrega en la cadena textil, tiene 3 votos. Yo veo que la Cámara del Acero tiene 4, pero pone dos representantes como vicepresidentes en la UIA. No sé el criterio que se utilizó. Veo que la Cámara del Juguete, a la cual le tengo gran aprecio, tiene un voto y tiene otra vicepresidencia en la UIA”, cuenta porotos industriales De Mendiguren, y relata las consultas que hizo con diferentes cámaras de la UIA para saber quién lo había vetado, hasta identificar a Techint como su impugnador.

Un solo lugar más

Paolo Rocca, CEO de Techint

“Me quedaba una sola empresa que sería la del veto, que todos conocemos. ¿Qué hice? Llamé al señor Paolo Rocca. Me dieron su teléfono para que lo llame. Estaba en Italia. Lo llamé, diez mensajes ¿Y saben por qué? Porque muchas veces el señor Paolo Rocca me llamó a mí, como presidente de la UIA, para que le resuelva enormes problemas que tenía con el Gobierno Nacional, y lo hice. No tuve respuesta”.

“¿Qué se atacaba, la honorabilidad? ¿A mi falta de representatividad? Yo les puedo asegurar que por mi honorabilidad no es. Nadie la puede cuestionar. Yo nunca pagué coimas. Y por eso nunca tuve que confesar en un juzgado haber pagado coimas. Entonces no acepto que personas que hoy se sientan en este Comité imputen mi honorabilidad”, dice un De Mendiguren ya embalado y se dirige a los dirigentes más jóvenes “para que esto no vuelva a pasar ….”, hasta que es interrumpido por el secretario de la UIA (David Uriburu, de Techint) quien le recuerda que excedió el tiempo asignado para hablar, a lo que sigue un nervioso intercambio y De Mendiguren ataca diciendo que “esa patotería suya y de su empresa ya se van a terminar, eh. Termínela”.

El titular del BICE termina calificando la elección de la nueva Junta directiva como “anormal” y falta de transparencia. “No sabemos hoy en día lo que estamos votando. Pero me importa el futuro. Lo que más me importa (es) terminar con estas cosas”, dice. “Hasta la Sociedad Rural -alega- está votando para tener claridad en cómo son las elecciones”.

Y llega así al núcleo de su acusación: “terminemos con un grupo que asusta con la lapicera de dejar adentro o fuera de la lista y pretender dominar. Como una vez dijo el señor Paolo Rocca enfrente de mí: ‘Nosotros no queremos participar en las entidades. Queremos la gobernabilidad de las entidades. Queremos gobernarlas’ “.

El ahora exdirigente fabril incluye en su cargo una ironía “la Unión Industrial Argentina –dice- no es la Unanimidad Industrial Argentina” y denuncia que “los primeros cargos están absolutamente direccionados muy lejos del interés general de la industria”.

SEGUIR LEYENDO: