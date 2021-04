Vuelven la venta de verdura y carne “para todos”: el gobierno presentó el Mercado Federal Ambulante

La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, lanzó junto con la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, el programa Mercado Federal Ambulante

En medio de una escalada inflacionaria y teniendo en cuenta que en marzo la Argentina volvió a registrar la segunda inflación más alta de América Latina en base a la previsión de analistas que esperan un piso del 3,5% en promedio para los próximos meses, el Gobierno apela a reeditar viejos métodos que no lograron contener la inflación en el pasado como la venta directa de alimentos, el control de precios o el cepo a las exportaciones de la industria cárnica. Se trata de viejos mecanismos, impulsadas en su momento por el ex Secretario de Comercio, Guillermo Moreno, cuya principal estrategia para evitar incrementos de precios fue supervisar a las empresas más grandes, a las formadoras de precios.

En ese marco, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, lanzó junto con la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, el programa Mercado Federal Ambulante, una iniciativa que tiene “el objetivo de acercar alimentos frescos a precios mayoristas y populares a través de camiones itinerantes”.

De esta manera, el Gobierno busca llegar al consumidor final “con precios más bajos y sin intermediarios” en la cadena para evitar que la suba de precios impacte en el bolsillo de los sectores más vulnerables.

En una primera etapa el programa venderá bolsones de frutas y verduras surtidas de entre 5 y 6 kilogramos, que tendrán un valor de $130 a $220. Luego se irán incorporando otros alimentos como carnes, lácteos y demás productos a precios accesibles para las familias, según informó el Ministerio de Desarrollo Productivo en un comunicado.

El trailer móvil estará presente en los distintos municipios que integran el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), y más adelante se irá extendiendo por todas las provincias del país.

“Este Mercado Federal Ambulante lo que busca es poder acercar alimentos frescos a las y los consumidores de una manera más accesible y a precios mayoristas”, destacó Español en el lanzamiento.

Para eso, remarcó que lo que están haciendo desde el Estado “es acortar la cadena de comercialización, achicar la relación entre productores y consumidores y que cada vez haya menos intermediarios, que muchas veces son los que terminan generando un aumento en los precios”.

Comercio Interior puso de relieve que “teniendo en cuenta las restricciones y los cuidados necesarios para enfrentar la pandemia de la Covid-19, se está trabajando en una aplicación móvil específica para pedir turnos, evitar conglomeraciones y agilizar las compras”.

El programa se suma a todas las medidas y herramientas de asistencia que el Estado nacional como el programa Precios Máximos y Precios Cuidados.

Con respecto al primero de estos, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) publicó un duro documento sobre el congelamiento de precios aplicado por el gobierno desde el comienzo de la pandemia de Covid-19, reiterando con un tono más enérgico los reclamos que ya había planteado en otra declaración realizada por la entidad el 6 de abril, solamente seis días atrás.

La AmCham reclamó a la secretaría de Comercio Interior la derogación de la resolución 100/2020 de marzo del año pasado que dispuso el congelamiento y los controles para los productos de consumo masivo. El documento fue titulado “Los tiempos se acortan”, en alusión a que si no se autorizan aumentos el abastecimiento de los productos y la continuidad de las operaciones de algunas empresas estarán en riesgo.

En otro orden, cabe recordar que el Gobierno nacional extendió hasta el 12 de julio próximo el programa Precios Cuidados, con la incorporación de nuevos productos y un incremento promedio de 4,8% en los valores de los que ya estaban incluidos en el esquema, según informó el Ministerio de Desarrollo Productivo.

Así, la canasta de productos representativos del consumo masivo local, contendrá 670 artículos, con la incorporación para este segundo trimestre de algunos nuevos, como una máscara protectora de plástico para el cuidado esencial en el contexto actual de pandemia.

Otra medida del Gobierno generó malestar entre empresarios y hubo advertencias por parte de economistas. Se trata de una resolución de la Secretaría de Comercio que crea un registro para que unas 1.000 empresas informen al Gobierno en forma mensual toda su información sobre precios, cantidades vendidas y stock disponible.

La medida despertó alarma entre economistas que la asocian a intentos por controlar a la actividad empresarial de las décadas del 80, 70 y hasta el primer peronismo. Para ex funcionarios que contaron con fuentes de datos similares durante sus gestiones, además, la disponibilidad de esos datos es de poca utilidad para frenar el avance de los precios si no está acompañada de una política macroeconómica que baje la inflación.

Según los especialistas consultados, un sistema de información sobre tantas variables de la vida empresaria no tiene antecedentes en la política económica argentina. No obstante, guarda similitudes con las políticas de controles de los precios aplicadas por el ex secretario Moreno, además de intentos de acuerdos o monitoreos de precios durante y antes de la hiperinflación de fines de los ’80 o planes económicos de la década del ’70.

Mientras tanto, la Argentina volvió a registrar en marzo la segunda inflación más alta de América Latina, con una tasa mensual que superó a la del conjunto de los países más importantes de la región. Cuando el Indec confirme este jueves 15 la variación del promedio de los precios al consumidor del mes pasado, la inflación habrá superado el 11% en los primeros tres meses del año. Los consultores privados estiman que terminó en torno del 4%, aunque el número final podría estar arriba, con una tendencia similar en abril.

