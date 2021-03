Cuál es el premio millonario que ofreció el legendario Waren Buffett a sus empleados si aciertan un pronóstico deportivo

El CEO de Berkshire Hathaway Warren Buffett

Berkshire Hathaway Inc., propiedad de Warren Buffett, recuperó una tradición para incentivar a sus empleados: su concurso de brackets de March Madness, una tradición que se suspendió en 2020 durante la pandemia cuando la NCAA canceló el torneo anual de baloncesto.

La National Collegiate Athletic Association es una asociación compuesta de 1281 instituciones, conferencias, organizaciones e individuos que ponen en marcha los programas deportivos universitarios en los Estados Unidos.

El bracket de la NCAA es una de las tradiciones más extendidas en el panorama deportivo de ese país. Unos 68 equipos disputan la fase final para determinar al campeón en una Final Four, que este año se desarrollará en el U.S. Bank Stadium de Minneapolis. Una vez se sabe cuáles serán estos 68 equipos, todo aquel que quiera puede participar en un desafío, que consiste en acertar los ganadores de todos y cada uno de los partidos del March Madness. Es lo que se llama popularmente como ‘bracket’.

En este caso, Berkshire, que inició la tradición en 2016, premiará con 100.000 dólares al empleado que elija en forma correcta al ganador de la mayor cantidad de partidos en forma continuada, precisó la compañía en un comunicado, según Business Insider.

Pero hay más: el dinero del premio se dispara a un millón de dólares si un empleado elige todos los juegos de la primera ronda en forma acertada y se eleva todavía más a un bonus que paga un millón de dólares por el resto de la vida de ese empleado si se eligen correctamente los juegos de la primera ronda y los de la segunda. La empresa de Buffett recordó con orgullo que en años previos varios empleados acertaron 31 ganadores de los 32 partidos iniciales.

Una imagen de la convención anual de Berkshire Hathaway

Además, Berkshire también sacó a “sacar chapa” de su espíritu de ciudad natal, al destacar que el premio del ganador se duplicará si la Universidad de Creighton, que tiene su sede en Omaha, Nebraska, ciudad natal de Buffett, se convierte en uno de los cuatro últimos equipos que quedan en el campeonato de básquetbol masculino de la National Collegiate Athletic Association este año.

Semanas atrás, Buffett destacó ante los accionistas de Berkshire Hathaway cuáles fueron las mejores 15 inversiones de la compañía que lidera.

Un tercio de ellas triplicó su valor desde que Buffett, de 90 años, las compró y, en particular, dos valen más de 20 veces lo que tuvo que desembolsar por ellas, según Business Insider. Además, las cinco principales incrementaron su valor por encima de los USD 170.000 millones en total.

La lista de 15 compañías está en su carta anual a los inversores y se compone por AbbVie Inc, American Express Company, Apple Inc., Bank of America Corp, The Bank of New York Mellon, BYD, Charter Communications, Chevron, The Coca-Cola Company, General Motors Company , Itochu Corporation , Merck & Co, Moody’s, U.S. Bancorp y Verizon Communications.

Este mes, la fortuna del presidente de Berkshire lo convirtió en el sexto miembro del club de los USD 100.000 millones, el selecto grupo en el que están incluidos Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Bernard Arnault y Mark Zuckerberg. Hace dos años, solo había un centimilmillonario en el planeta: el fundador de Amazon (Bezos).

La riqueza combinada del grupo ha crecido rápidamente, impulsada por el estímulo del gobierno federal, la política del banco central y las ganancias en Wall Street.

