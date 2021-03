El ministro Martín Guzmán recibió un importante reconocimiento del Foro Económico de Davos

El ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, reconocido por el foro de Davos

El Foro Económico Mundial (WEF) de Davos eligió al ministro de Economía Martín Guzmán como uno de sus líderes globales jóvenes.

De este modo, se sumó al reconocimiento que lograron otros ex funcionarios argentinos, como Federico Sturzenegger -ex diputado y ex presidente del Banco Central y del Ciudad- y Sebastián Palla, ex subsecretario de Financiamiento, entre otros, además de varios ejecutivos del sector privado nacional.

El Foro de Davos reúne en forma anual a los principales ejecutivos del mundo de los negocios y la política. Este año, el presidente Alberto Fernández habló en forma virtual con este auditorio en enero y en 2020 el entonces presidente de YPF, Guillermo Nielsen, representó al Gobierno en forma presencial.

De este modo, el ministro fue el único argentino que alcanzó esta distinción en 2021 del encuentro empresarial más grande del mundo, entre 10.000 candidatos.

Davos sesionó en forma remota en enero, pero podría retomar su evento presencial en Suiza en mayo próximo si la pandemia lo permite.

Federico Sturzenegger, primer presidente del BCRA de la gestión Cambiemos y también YGL de Davos

Guzmán fue elegido como uno de los 10 Young Global Leaders de América latina, junto con Nathalia Arcuri (CEO de Poupe! Conteudo e Servicos Financeiros Eireli, Brasil), Luis Felipe Cervantes Legorreta (Managing director and Head de la oficina de México, General Atlantic, México), Alberto de Belaunde (Diputado de Perú), Luiza Mattos (Socia para la región de Bain & Company, Brasil), Adriana Ortiz (presidenta del Instituto Nacional de Artesanía, Paraguay), Roberto Patiño (CEO de Convive, Venezuela), Izkia Siches (presidente del colegio de Médicos de Chile) y Ricardo Weder (CEO de Justo, INC, México).

“A lo largo del año pasado, el mundo se ha enfrentado de primera mano a las repercusiones de la pandemia del COVID-19, a las desigualdades sistémicas, a las discrepancias en nuestros sistemas sanitarios, a la recesión económica y a la transición de la educación a lo digital. Mientras que muchos líderes hacen un llamamiento a la necesidad de ‘arreglar’ lo que está roto, la necesidad más urgente es tomar medidas inmediatas. Los jóvenes líderes de todo el mundo están predicando con el ejemplo y allanando el camino para actuar en estas cuestiones”, indicó el WEF.

Cada año, “el Foro de Jóvenes Líderes Globales pasa por un riguroso proceso de selección para identificar, seleccionar y conmemorar a líderes notables menores de 40 años que provienen de diferentes comunidades e industrias de todo el mundo. Estos jóvenes líderes ejemplifican lo que más necesitamos hoy en día: esperanza, empatía, autenticidad y el impulso para desarrollar soluciones que puedan cambiar el mundo a mejor”.

Guillermo Nielsen representó al Gobierno en Davos en 2020

En el anuncio del Foro Económico de Davos (WEF), se recordó que Guzmán “nació en La Plata el 12 de octubre de 1982; se graduó como Doctor en Economía en la Universidad de Brown, Estados Unidos”.

“Antes de sus estudios de doctorado, obtuvo una licenciatura en Economía y una maestría en Economía, ambas en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Es investigador de la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia, y Director del Programa de Reestructuración de la Deuda Pública de la Iniciativa de Diálogo Político de la misma Escuela”, destacó el WEF en su página web.

Además, recordó que junto con el premio Nobel Joseph Stiglitz, “ha dirigido el programa de formación académica de la Iniciativa para el Diálogo Político de la Universidad de Columbia. Es profesor asociado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires”.

A partir de diciembre de 2019, es profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata, en paralelo a su función como ministro.

Además, destacaron que es “editor jefe de la Revista de Globalización y Desarrollo y ha publicado numerosos artículos académicos en revistas especializadas y libros”.

