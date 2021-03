Caen los bonos CER por la intención oficial de modificar el índice de inflación

Foto de archivo: un operador en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires observa una pantalla en una sesión en el recinto de la capital argentina. 19 jun, 2018. REUTERS/Martin Acosta

Los bonos y letras soberanas que ajustan por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) caen hasta 2,5% en la rueda de hoy luego de que se conociera que el Gobierno trabaja en dirección a modificar la manera en que se elabora el Índice de Precios al Consumidor del Indec. Los títulos indexados por CER, que se elabora en base a los datos de inflación, eran hasta el momento una de las estrellas del mercado por su capacidad de cubrir frente al avance de los precios. Sin embargo, el antecedente de la intervención del Indec entre 2011 y 2015 que dañó a este mismo tipo de títulos no fue bien digerido por los operadores.

El Indec trabaja en un cambio en la canasta de bienes y servicios que utiliza para realizar las mediciones mensuales de inflación, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, que explicaron que la modificación aún no tiene fecha de implementación, aunque en el organismo descartaron que sea este año.

La canasta del IPC de Indec fue actualizada en 2017 por última vez. La recalibración de la medición busca “actualizar los hábitos de consumo en un momento determinado”,apuntaron fuentes oficiales. Según comentaron desde el organismo estadístico, actualmente las mediciones de inflación utilizan datos de consumo de 2004 y 2005. El cambio que estudia el Indec implicará referenciar el nuevo IPC en la última Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018 que los técnicos de Indec terminaron de procesar en 2020.

En el Indec explicaron a Infobae que cambios en las canasta de referencia forman parte del trabajo habitual de los organismos estadísticos y que así lo indican los manuales internacionales de medición. Pero en el mercado los antecedentes de manipulación de datos de inflación en el pasado pesaron más, al menos en la primera lectura de los operadores.

“Los bonos con CER abrieron flojos hoy, y una vez que se conoció la noticia del cambio del índice IPC para el 2022, siguieron cayendo, algunos más de 2%. Hubo algo de venta de fondos offshore, sobre todo en la parte corta de la curva CER y poca demanda local, aunque cabe destacar que hasta el momento se operó poco volumen en lo que va del día”, dijo Martin Przybylski de Consultatio.

De 12 títulos soberanos relevados por Infobae, 10 mostraban caídas luego de conocerse la novedad. El que más sufría era el TC23, con vencimiento en 2023, con una caída del 2,4%.

Tienen que actualizar el ponderador que es de 2004 a 2018. El mercado toma sus decisiones, que puedan estar influenciados por el miedo el Indec, pero es una actualización que corresponde (Marull)

“Claramente sabemos que es... El mercado no le cree al cambio de Indec”, dijo un operador que prefirió el anonimato.

La intervención del Indec entre 2007 y 2015 dañó particularmente a los títulos soberanos ajustados por inflación, porque precisamente ese fue el dato más castigado. La desconfianza en los índices de precios causó importantes pérdidas a los bonistas que habían apostado por esa clase de títulos y motivó juicios contra el Estado por el perjuicio generado.

Sin embargo, para algunos analistas la reacción del mercado es prematura.

“Hay dos factores, la caída de todos los bonos y algo de ruido puede haber sumado esta noticia de que van a actualizar los ponderadores del Índice de Precios al Consumidor. Por ahí alguno hace una mala lectura y vende, pero no es un mal cambio, está bien lo que están haciendo. Tienen que actualizar el ponderador que es de 2004 a 2018. El mercado toma sus decisiones, que puedan estar influenciados por el miedo el Indec, pero es una actualización que corresponde”, dijo el economista Fernando Marull, titular de FMyA.

Desde el punto de vista de que la canasta de Indec necesita actualizarse, uno tiene por qué ser desconfiado. Si, evidentemente, hay mucha gente desconfiada que sale a vender, aunque no es una masacre la caída (Bano)

“Corresponde porque el patrón de consumo no es el mismo en 2021 que en 2004, como el que se usa ahora. La plata que gastás en Internet y celulares no es la misma ahora que en aquel entonces, y con uno de 2018 que es la nueva encuesta del Indec estás OK”, agregó Marull.

“Estamos viendo la caída de los bonos CER, cuanto más klargo el bono en caso de que haya una afectación del índice CER, más perjudicados van a estar. Todavía no se sabe nada, están analizando cambiar un poco el índice, hay cambios de comportamiento como la llegada del e-commerce, mucho más online ahora. Desde ese punto de vista uno no tiene por qué ser desconfiado. Si, evidentemente, hay mucha gente desconfiada que sale a vender, aunque no es una masacre la caída”, coincidió José Bano de Invertir Online.

