Mercados: vuelven a caer los bonos argentinos y el riesgo país supera los 1.600 puntos por primera vez desde el canje

Las bolsas de Nueva York retomaron las bajas este lunes. (EFE)

Los bonos soberanos de la Argentina no consiguen revertir la racha vendedora que vuelve a posicionar a las emisiones del reciente canje de deuda en su piso de precios desde la salida al mercado.

Este lunes, con indicadores negativos en los referentes de Wall Street, los activos emergentes también atraviesan una rueda desfavorable. El real brasileño, una moneda de referencia regional y de influencia para la Argentina por el volumen de comercio exterior con el país vecino, cae a valores de cuatro meses atrás, con un dólar cotizado a 5,74 reales.

Asimismo, los bonos del Tesoro de los EEUU ceden en su cotización, frente a agentes del mercado que no están dispuestos a refugiarse en deuda norteamericana a tasas inferiores a la inflación, que prevén que se acelerará por la monumental inyección de dólares a través de estímulos monetarios y fiscales en la principal economía del mundo.

De esta forma, el rendimiento del bono del Tesoro de los EEUU a 10 años -que evoluciona en forma inversa a los precios- asciende a 1,59% anual, aún en zona de máximos en 13 meses.

Los bonos argentinos en dólares emitidos con ley extranjera caen un 1% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de los bonos emergentes con los Treasuries de los EEUU, sube para la Argentina 22 puntos básicos a 1.612 unidades, un récord desde la reestructuración soberana seis meses atrás.

Factores locales e internacionales atentan contra la valuación de los bonos argentinos y el riesgo país se dispara a máximos desde el canje

Desde Research for Traders subrayaron que la baja acumulada de 31% para estos títulos Globales se produce “ante las persistentes dudas sobre el futuro de la economía doméstica, y en medio de las negociaciones con el FMI”.

“En cuanto a un potencial acuerdo entre la Argentina y el FMI, no vemos que eso ocurra antes de las elecciones: el Presidente expresó que ‘la prioridad debe ser llegar al mejor acuerdo para el país y que este no debe apresurarse’. A pesar de esto, Martin Guzmán comunicó sus expectativas de lograr un acuerdo para mayo aunque el Fondo considero dicha fecha como ‘ambiciosa’”, agregaron desde Research for Traders.

Un informe de Portfolio Personal Inversiones apuntó que “la clave de esta semana pasara en parte por los mercados internacionales, especialmente lo que tiene que ver con el movimiento de las tasas de los bonos estadounidenses y su impacto en los bonos de países emergentes. No obstante, a estos niveles de tasa interna de retorno, pesan más los drivers locales que lo que pase en el exterior”.

Los bonos Globales de Argentina caen 31% en promedio desde septiembre, mientras que el riesgo país añadió más de 500 puntos básicos en seis meses

“Será importante ver la evolución de la política local, y las noticias respecto a las negociaciones con el FMI donde el mercado ya asumió que el acuerdo se pasó para después de octubre”, advirtió Portfolio Personal.

Otro driver negativo para la deuda argentina llegó desde Wall Street, donde el banco de inversión Morgan Stanley rebajó su opinión sobre las divisas y los bonos de los mercados emergentes por segunda vez en dos semanas el lunes, proyectando que el tipo de cambio de los mercados emergentes caería entre un 4-5%, y alentó a los inversores en bonos a cambiar a una deuda de grado de inversión más segura.

Mientras sube la tasa de los bonos en EEUU, Morgan Stanley recomendó desprenderse de bonos y divisas de países emergentes

"Nuestro objetivo es que un índice de divisas ponderado por GBI-EM se debilite entre un 4% y un 5%, llevándonos de regreso a los niveles de principios de noviembre de 2020", dijo el banco en una nota a los clientes.

"De manera similar, apuntamos a 390 puntos básicos en los diferenciales de EMBIG-D (bonos en moneda fuerte de mercados emergentes)". Estos diferenciales rondan actualmente los 360 puntos básicos.

