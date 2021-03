Kicillof anunció una moratoria para las pymes y un plan para simplificar el pago de Ingresos Brutos

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que enviará a la legislatura una ley de fortalecimiento productivo que cuenta con una moratoria general de impuestos patrimoniales por el Covid-19.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, ofreció el tradicional discurso ante la Asamblea Legislativa en el recinto de la Cámara de Diputados provincial, en La Plata. En ese marco, presentó un plan de incentivo a la producción, y el consumo, anunció una moratoria para las pymes y adelantó que enviará algunas medidas que necesitan acompañamiento de la legislatura bonaerense como la unificación del monotributo.

El mandatario provincial enviará a la legislatura una ley de fortalecimiento productivo que cuenta con una moratoria general de impuestos patrimoniales por el Covid-19. En ese sentido, detalló que se le condonaran intereses en función de la capacidad de pago con mayores beneficios para los más afectados como las pymes.

En tanto, destacó que va a haber un plan de pago de Ingresos Brutos para los agentes de recaudación. “Se trata de una moratoria para unos 3.800 agentes de recaudación que no ingresaron fondos retenidos en sus operaciones con contribuyentes de Ingresos Brutos”, adelantó.

Por otra parte, Kicillof dijo que enviará una ley para unificar el monotributo que apunta a simplificar el impuesto a los Ingresos Brutos. “Se va a pagar una cuota fija mensual según la categoría de monotributo sin presentar declaraciones juradas mensuales y anuales y sin la aplicación de retenciones”, informó.

El mandatario provincial afirmó que fuera de este paquete que requiere aprobación de la legislatura, habrá un programa de financiamiento para la recuperación productiva. Destacó que va a haber créditos por $50.000 millones para ese fin. También una línea de microcrédito productivo con bonificación de tasas y créditos para la adquisición de motos de hasta $250.000 por unidad y con un plazo de pago de 36 meses.

El gobernador bonaerense dijo que diseñó un plan de reactivación a través de la obra pública por $170 millones que serán destinados a obras hidráulicas, agua y cloaca, vivienda, arquitectura, entre otros destinos.

Asimismo, detalló que la provincia de Buenos Aires va a lanzar el programa Compra más Cerca que incluye una canasta de productos para pequeños comercios, supermercados y mercados de cercanía. “Nos va a permitir cuidarles el bolsillo a los bonaerenses”, aseguró.

En otro orden, remarcó que “no se puede vivir con tarifas que no se pueden pagar” y anunció que seguirá lo que hará el presidente Alberto Fernández a nivel nacional de “desdolarizarlas”.

“Vamos a desdolarizar definitivamente las tarifas de los servicio públicos, no puede ser que se paguen a valor dólar los servicios de las casas”, enfatizó Kicillof en la apertura de sesiones ordinarias en La Plata.

Kicillof sostuvo que Buenos Aires “tiene un estado pobre”, que lo vuelve “incapaz de construir el bienestar” que necesitan los bonaerenses.

Kicillof, convocó a la oposición local a trabajar juntos para “recuperar lo que a la Provincia le pertenece” a nivel recursos.

El mandatario provincial señaló: “Lo dije muchas veces, nuestra provincia por la proporción en la producción industrial, agropecuaria, en el comercio, es la más rica, indudablemente. Pero también es la provincia más desigual, esta riqueza está más injustamente distribuida”.

Kicillof sostuvo, a la vez, que Buenos Aires “tiene un estado pobre”, que lo vuelve “incapaz de construir el bienestar” que necesitan los bonaerenses. “Esto tiene una génesis histórica y tiene que ver con la enorme solidaridad de nuestra provincia al estado federal”, subrayó el gobernador, y afirmó: “Les pido que aquí abandonemos las divergencias partidarias”.

“El Estado solo no puede. Pero el sector privado solo tampoco. Es necesario tener un sector privado que esté acompañado por un sector público que esté en la cabeza de la reactivación para sacar adelante a la provincia”, manifestó el gobernador durante su discurso.

Vamos a desdolarizar definitivamente las tarifas de los servicio públicos, no puede ser que se paguen a valor dólar los servicios de las casas (Axel Kicillof)

En ese sentido, destacó que el 2021 tiene que ser el año del renacimiento de la provincia y añadió que para acelerar la salida de la crisis va a hacer falta la presencia del Estado”.

“Es fundamental fomentar el crecimiento de la demanda. Es fundamental el crecimiento sostenido del salario real. Sino no hay mercado, no hay producción y no hay crecimiento”, aseguró.

“La reactivación es con todos los sectores. Hay que trabajar simultáneamente. Nuestro plan de reactivación ha sido elaborado por una mesa que involucra al Ministerio de Hacienda, Ciencia e Innovación, ARBA para hacer un inmenso plan de reactivación para la provincia de Buenos Aires”, señaló.

El mandatario provincial ofreció su discurso bajo una modalidad mixta presencial-virtual para evitar aglomeración de personas en el marco de la pandemia de coronavirus. Además de la vicegobernadora Verónica Magario y el presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermín, estuvieron presentes en el recinto de la cámara baja un puñado de miembros de todos los bloques políticos y algunos ministros.

