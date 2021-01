Daniel Pelegrina, presidente de la Rural: “Queremos a través del cese de comercialización mostrar el enorme disgusto que hay en el campo”

Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina

Ayer un sector de la Mesa de Enlace anunció un cese de comercialización de granos por 72hs a partir del lunes próximo, en rechazo a la decisión del gobierno de cerrar de manera transitoria las exportaciones de maíz hasta el 1° de marzo.

Las entidades del campo que organizan la protesta, son: Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas. Además, Coninagro, entidad que representa al movimiento cooperativo, si bien expresó su rechazo a la medida oficial, no adhiere al cese de comercialización.

Según manifestaron los dirigentes del campo, el objetivo de la medida de fuerza es manifestar el malestar que hay en el sector agropecuario y agroindustrial por el cepo a las ventas al exterior de maíz, pero también por una serie de medidas que viene aplicando el Gobierno nacional, que afectan el presente y futuro del sector.

“Queremos a través del cese de comercialización darle visualización al enorme disgusto que hay en el campo, y que se suma a una serie de políticas que vienen implementándose durante todo este tiempo que restringen la capacidad productiva del sector y la Argentina”, dijo Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en declaraciones a CNN Radio.

Y agregó: “Con el cese de comercialización no queremos molestar a nadie y mucho menos que después se nos eche la culpa por aumento de precios o desabastecimiento como consecuencia de la medida de fuerza. Nosotros entendemos la grave situación por la que atraviesa la Argentina, con pobreza, en medio de una pandemia, con serias preocupaciones por el momento actual y futuro de la economía, y con la población que por el momento del año está circulando por diversos lugares”.

Además, el dirigente respondió las declaraciones del ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, quien ayer aseguró que el Gobierno no dará marcha atrás con el cierre de las exportaciones de maíz: “Hay integrantes de la coalición de Gobierno que tienen una mirada para el campo negativa, y no entienden que el sector es parte de la solución de la Argentina. También están acostumbrados a los relatos, y a alimentar la grieta. Siempre hay voces disonantes que buscan romper es vez de tratar de reconstruir. Por otro lado, el ministro habló de que buscan el beneficio de la Argentina, y no se da cuenta el perjuicio que están generando con la medida para muchas regiones del país que dependen fuertemente de la producción de maíz, y que a través de la transformación local del cereal pueden dar trabajo en frigoríficos, criaderos de cerdos y pollos, la industria que elabora etanol, etc”.

Diálogo

En medio de contactos que habrán existido en las últimas horas entre funcionarios del gabinete nacional y sectores de la Mesa de Enlace y el Consejo Agroindustrial Argentino, con el objetivo de que se de marcha atrás con el cierre de las exportaciones de maíz, el presidente de la SRA señaló: “Siempre los canales de diálogo están abiertos, pero no se nos consulta sobre las medidas que se aplican, cuando en la campaña electoral el propio presidente Alberto Fernández se había comprometido a eso. Entonces, es un diálogo, como dice el dicho, medio de sordos. Ojalá se pudiera revisar la decisión que tomó el Gobierno, porque no solamente es mala para los productores, sino también es mala para la Argentina, porque una muy mala señal que se suma a otras referidas al futuro y a la manera en que se va a encarar la política agropecuaria”.

A todo esto, el dirigente agropecuario sostuvo: “Por supuesto que es mucho mejor reflexionar antes que después de tomar las medidas. Cuando desde el lado del Gobierno se ha tomado esta medida unilateralmente no se si se ha tenido en consideración la situación, donde desde muchos sectores estamos advirtiendo que no hay problemas de abastecimiento de maíz, ya que según nuestras cuentas hay 8 millones de toneladas disponibles, y eso significa que hay sobrante del cereal hasta que empiece a ingresar la nueva cosecha”.

Seguí leyendo:

El campo anunció un paro de 72 horas en rechazo al cierre de las exportaciones de maíz