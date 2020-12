Dólar hoy: la cotización libre sube un peso y corta una racha bajista de ocho ruedas seguidas

En noviembre bajó el dólar libre y subieron fuerte las acciones (Reuters)

Tras ocho caídas consecutivas, la cotización del dólar libre gana un peso, a $154 para la venta. El dólar marginal conserva una apreciación de 104,7% en lo que va de 2020, aunque la brecha cambiaria con el oficial mayorista, que rozó el 150% el 23 de octubre, ahora alcanza el descendió al 89 por ciento.

En el circuito oficial, el dólar mayorista suma cuatro centavos, a $81,47, para acumular un ascenso de 36% en 2020.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones advirtieron en últimas ruedas operaciones mayoristas “por debajo del volumen promedio diario de USD 200 millones de noviembre”. Agregaron que “en este marco, el BCRA vuelve a ser el protagonista de la rueda por sus intervenciones oficiales”.

El fin de año encuentra a la Argentina con un menor ingreso de dólares por las operaciones de comercio exterior, que se traduce a la vez en un escaso monto negociado en el mercado de cambios, que obliga a ventas de la autoridad monetaria.

En noviembre de 2020, la balanza comercial bilateral con Brasil arrojó un déficit de USD 275 millones, en contraste con un superávit de USD 160 millones alcanzado en igual mes del año pasado. Esta dinámica obedeció a un retroceso de las exportaciones (-22,6% interanual, a USD 665 millones), acompañado de un avance de las importaciones (+34,7% interanual, a unos USD 940 millones).

Argentina registró en noviembre el más amplio déficit comercial con Brasil desde junio de 2018

“Contrariamente a lo que podría pensarse, este desempeño no se explicó por un crecimiento de la economía argentina o un deterioro de la brasileña, sino por la evolución del mercado cambiario paralelo de nuestro país. Aunque la brecha retrocedió levemente durante el mes pasado, permaneció en niveles muy altos, alentando las expectativas de devaluación vis a vis la compra de bienes importados como una manera indirecta de acceder a dólares oficiales”, explicó un informe de Ecolatina.

La consultora Abeceb estima para 2020 un déficit comercial con Brasil en torno a los USD 800 millones, con una baja del 25% de las exportaciones argentinas al país vecino y un declive del 15,5% en las importaciones. En tanto, el rojo comercial con el socio del Mercosur podría ampliarse a USD 2.000 millones en 2021, aunque en este caso por una expansión de las exportaciones argentinas (+22%) y de las importaciones (+34,6%).

“No compartimos la idea generalizada que el tipo de cambio real es alto, convivimos con un tipo de cambio bajo, ya que las exportaciones no crecen y las importaciones tienen un cepo para que no crezcan”, subrayó el analista financiero Salvador Di Stefano. “Si comparamos la evolución del real con el peso, deberíamos tener un tipo de cambio de equilibrio mucho más alto para igualar la devaluación del real”, acotó.

Presión sobre agroexportadores

En este aspecto, el Gobierno le metió presión a los exportadores del agro para que ingresen sus divisas, habida cuenta que el complejo de soja, trigo y maíz representa más del 40% de las exportaciones nacionales. A través de una resolución, el Banco Central dispuso que los agroexportadores liquiden dentro de los plazos que establezca la entidad.

La Resolución 132/2020 publicada en el Boletín Oficial advierte que para mantener la inscripción en el registro de operadores de granos los exportadores tendrán que cumplir con el plazo previsto para la liquidación de divisas.

La diferencia entre el saldo comercial y el balance cambiario en los primeros diez meses de 2020 superó los USD 5.000 millones

Como consecuencia del adelantamiento de importaciones -para aprovechar la brecha cambiaria- y la dilación en la liquidación de ventas externas, en 2020 hay una diferencia de más de USD 5.000 millones entre el saldo comercial informado por INDEC y el registro en el balance cambiario del BCRA.

Según el INDEC, el superávit comercial acumulado entre enero y octubre de 2020 ascendió a USD 12.171 millones, mientras que en el mismo período, el saldo de divisas por intercambio de bienes registrado por el BCRA se redujo a USD 7.115 millones, unos 5.056 millones menos. Este monto equivale prácticamente a la caída de las reservas, por unos USD 4.992 millones en los primeros diez meses de 2020.

Las reservas internacionales del BCRA cayeron el martes USD 32 millones y finalizaron en 38.620 millones de dólares.

Este miércoles, el Tesoro nacional saldrá al mercado con una nueva licitación de Letras y Bonos buscando al menos renovar los vencimientos de este viernes por 86.000 millones de pesos.

