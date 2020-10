Cómo comprar dólares en blanco 20% más baratos que en el mercado alternativo

Las intervenciones oficiales en el mercado de bonos abrieron una brecha de $40 entre el dólar libre de $195 y el dólar MEP de 155 pesos (Reuters)

Los intentos del ministro de Economía Martín Guzmán por frenar el crecimiento de la brecha cambiaria dando más liquidez al mercado de dólares implícitos en activos financieros, el MEP y el contado con liquidación, por ahora no sólo no rinden frutos sino que no evitaron que la cotización libre alcance los $195 y coquetee con los $200 para el comienzo de la semana. En un contexto en el que empresas y ahorristas parecen estar dispuestos a pagar casi cualquier precio por el dólar, la relajación de las trabas que pesan sobre las divisas que se operan en el mercado financiero hizo que la opción de comprar en la Bolsa se vuelva más atractiva que nunca. El MEP quedó 20% por debajo del blue, a $155 por unidad .

El dólar MEP -la sigla viene de Mercado Electrónico de Pagos- o dólar Bolsa es el nombre que se le da a una operación de arbitraje entre las distintas cotizaciones de un bono, es decir, la relación entre el precio en pesos y el precio en dólares del mismo activo. En ese sentido, se trata de una operación idéntica al contado con liquidación. La diferencia es que mientras que para esta última se necesita tener una cuenta de inversión afuera del país, la primera se hace íntegramente en el mercado local.

Así, por ejemplo, uno de los activos más utilizados para transacciones cambiarias en la Bolsa es el Bono en dólares Ley Argentina 2030 (AL30 en la jerga) que en la plaza local cotizaba el viernes a USD 40,15 y a $6.230. Una división lineal del precio en pesos por la cotización en dólares, siendo que ambos son el mismo activo, arroja un tipo de cambio implícito de $155,16 por cada dólar.

Para completar la operación cambiaria, lo que hacen inversores y ahorristas es comprar el bono en pesos y, tan pronto como les resulte posible, revenderlo a cambio de dólares.

Desde que el año pasado se impusieron controles de cambio ese “tan pronto como sea posible” está en cuestión. Ante el atractivo que generaba la compra de dólares para ahorro en bancos para luego revenderlos más caros a precio dólar MEP se impuso un período de tenencia obligatorio de 5 días hábiles antes de poder cambiar por dólares un bono comprado con pesos. La jerga del mercado bautizó a ese período parking.

Pero las últimas novedades en materia de regulación cambiaria relajaron esos límites, aunque no los sacaron. A mediados de septiembre el parking para la venta de dólares a través de este operatoria -compra de un bono con dólares y su reventa a cambio de pesos- se redujo a cero para personas físicas, no así para empresas.

Y el lunes pasado, además, el parking para todo el resto de las operaciones con dólares implícitos se recortó a 3 días hábiles. Menor tiempo de espera implica menos riesgo de precio, es decir, menos peligro de que el precio del bono que se utilizó se sacuda y el tipo de cambio que se termina pagando resulte más caro de lo esperado.

De esa manera, la operación con MEP se facilitó. Sobre todo para empresas. En el caso de las personas jurídicas hay un factor más a considerar y es que, según las normas vigentes, operar con esa modalidad impide después acceder al cupo mensual de USD 200 de compras para atesoramiento a un tipo de cambio que el viernes estaba en $137 por unidad, por un período de 90 días.

De la misma manera, quien compró dólares para ahorro en los últimos 90 días está imposibilitado de operar con MEP. Aunque, explican en las sociedades de Bolsa, esa imposibilidad consista en hacer click en una declaración jurada en la que se afirma que no se compró dólares para ahorro en ese plazo. El agente de liquidación y compensación no tiene forma de chequear si su cliente hizo o no una compra en el período en cuestión. Recomiendan, eso si, no arriesgarse. Y cuentan además que los clientes, en los hechos, no se arriesgan.

Pasando de todo eso, las personas que no compraron dólar ahorro y las empresas de todo tamaño que tienen excedentes de pesos que quieren colocar en moneda extranjera, tienen en este dólar Bolsa facilitado una alternativa que, al menos en este momento específico, es bastante atractiva.

“No hay demasiadas otras alternativas para comprar dólares, así que la gente lo usa mucho”, dijo José Bano de Invertir Online. “Por eso en parte es que subió tanto, se usaba mucho antes de que redujeran los días de parking y ahora más”, agregó.

El interés de los ahorristas hizo que algunas sociedades de Bolsa trataran de facilitar la operatoria.

“Desde que le sacaron el parking a la venta pusimos un botón que permite hacerlo todo en una operación”, dijo Ramiro Marra de Bullmarket Brokers. “No hay tanta venta, de todas formas, porque todos parecen querer comprar y nada más”, agregó. La compra, en cambio, se hace de manera más tradicional: comprando el bono con pesos y revendiendo a cambio de dólares.

En el mercado dicen que no es una recomendación que hagan a sus clientes las de atesorar dólares. Más allá de que el peso se deprecie con facilidad, en general no la entienden como una inversión y, si un cliente pide asesoramiento, recomiendan otras estrategias atractivas, como la inversión en Cedear. “Es una alternativa que damos y que hay que dar, pero en nuestra naturaleza está la inversión, no el atesoramiento”, dijo Marra.

El rendimiento en el año, medido en pesos, es del 114%. En lo que va de octubre, mientras tanto, subió más de 11% -un plazo fijo en pesos paga algo más del 2,8% en 30 días. Aunque el viernes, con intervenciones para calmar al mercado en medio, perdió 4,9% en un sólo día y estiró así la brecha con el precio que se pacta en el mercado informal.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció el lunes pasado una reducción del período de espera obligatorio para revender un bono contra dólares de 5 a 3 días

Como se compra

Más allá de la oportunidad y la normativa, lo que queda es revisar cómo es que se puede completar la operación.

1) Lo primero para poder comprar o vender dólar MEP es abrir una cuenta en una sociedad de Bolsa. Las cuentas son gratuitas y se pueden abrir en forma online, una posibilidad que ya existía pero que se potenció con la pandemia. Con datos e imágenes de documentos como el DNI, el “onboarding” se completa en pocos minutos.

2) Una vez abierta la cuenta, quien quiera comprar dólares tiene que transferir los pesos que planea usar a su cuenta de la sociedad de Bolsa. Se acredita en el día, en general, si la transferencia se hace a la mañana.

3) Ya con la cuenta de la sociedad de Bolsa fondeada en pesos, lo que sigue es comprar el bono en cuestión, en general el Bono a 2030. La cotización en pesos opera bajo la denominación –"ticker"– AL30.

4) El siguiente paso llega después de los 3 días de parking. Ya con el bono en cartera, hay que iniciar una operación de venta pero en este caso en lugar de ofrecer al papel como “AL30” hay que hacerlo como “AL30D”, el ticker bajo el cual se opera el mismo bono pero en la rueda local en dólares.

5) Una vez cerrada la operación, los dólares se pueden dejar en la cuenta personal dentro de la sociedad de Bolsa o, a través de una transferencia a una caja de ahorro en moneda extranjera, moverlos al banco para retirarlos en forma física si es que eso es lo que se desea.

Las operaciones cambiarias ganan relevancia en la Bolsa (Reuters)

Cómo se vende

Para vender dólares por esta vía, algo que no parece tan conveniente ahora que la cotización libre le saca $40 de diferencia, la operación es similar pero en el orden inverso. Puede ser útil, con todo, para quien se ve forzado a deshacer ahorros en dólares ante un gasto particular. Los $155 que se obtienen por cada dólar no dejan de ser muchos más que los $77 que pagan bancos a sus clientes.

1) Ya con cuenta en una sociedad de Bolsa, el primero paso entonces es transferir dólares desde una cuenta bancaria.

2) Una vez que los dólares se acreditan en la cuenta de inversión, lo que sigue es comprar el Bono a 2030 bajo el ticker AL30D, el que corresponde a la compra con dólares.

3) Como ya no hay parking, el siguiente paso es inmediato. Ya con el título en cartera, se revende bajo el ticker AL30, el que corresponde a la operatoria en pesos.

4) Ya acreditados los pesos, lo que queda es transferirlos a una caja de ahorro en pesos bancaria para poder disponer de ellos.

Comisiones

Las operaciones en sociedades de Bolsa tienen un costo, la comisión, que se paga ante cada operación. Cada compra y cada venta. En los principales portales online, esa comisión ronda el 0,6% del monto de la operación más IVA. Y en la operación de dólar MEP se paga dos veces, una cuando se compra el bono y otra cuando se lo revende.

