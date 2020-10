Sigue la desconfianza y no se frena la paulatina salida de depósitos en dólares

El Banco Central casi no intervino ni en el mercado de bonos ni en el de cambio donde apenas vendió USD 10 millones para sostener al dólar mayorista. De todas maneras, siguió perdiendo reservas porque continuó la caída de depósitos de los bancos, un problema que va a tener que resolver devolviéndole la confianza al mercado . Un pacto social no es la herramienta apropiada en este momento. Se parece a una última oportunidad más que a una medida acertada. Si la baja de retenciones hubiera tenido la proporción adecuada a la magnitud de la crisis, hoy no se estaría hablando de caída sino de recuperación de reservas.

El último día de setiembre, se fueron USD 103 millones de los bancos y a lo largo de setiembre salieron USD 1.019 millones. Lo curioso es que durante la primera quincena llevaba ganados USD 249 millones. En cuanto se endureció el cepo el 15 de setiembre, la gente comenzó a retirar los dólares de los bancos y perdió en la segunda parte del mes USD 1.268 millones que fueron los que repercutieron en la fuerte baja de las reservas.

En esta oportunidad, donde casi no utilizó reservas para defender al dólar, perdió USD 72 millones y quedaron en USD 41.254 millones. La única alegría que tuvo es que aparecieron algunos exportadores, no los suficientes, en un mercado mayorista muy reducido. Pero esas ventas no le alcanzaron para satisfacer a la demanda de los importadores y debió vender USD 10 millones.

Los negocios muestran lo reducido de la plaza comercial: se operaron apenas USD 162 millones. El dólar mayorista se devaluó 12 centavos a $ 77,07, es decir en dos ruedas el peso se devaluó 82 centavos. Esa depreciación equivale a dos semanas del ritmo cambiario anterior a las medidas del jueves pasado. Por eso los importadores aprovecharon para comprar los dólares que se ofrecían y los exportadores para liquidar lo esencial y hacerse de los pesos necesarios para hacer frente a los gastos del mes.

No hubo una avalancha de liquidación de exportaciones como esperaba el Gobierno y no se cree que en el futuro logre capturar los USD 6.000 millones que quedan sin liquidar porque este tipo de cambio no solo no satisface al sector agropecuario, sino que espera que, por la presión de la brecha cambiaria, haya alguna devaluación a corto plazo.

De hecho, el Gobierno al no poder seguir vendiendo títulos de la deuda porque significaba llevar los bonos a valores irrisorios, el dólar contado con liquidación aumentó $ 3,80 (+2,6%) a $ 149,55 igualando casi al “blue” o dólar libre, que está muy firme en los $ 150. En esta plaza se operaron USD 65 millones, el volumen más alto desde que se emitieron los nuevos bonos de la deuda.

El dólar Bolsa o MEP, con operaciones por USD 27 millones, aumentó $ 2,65% (+1,9%) a $ 140,79. En bancos y casas de cambio la divisa cotizó a $ 82,64, es decir subió 21 centavos y elevó el valor del dólar ahorro a $134,47. La cantidad de divisas vendidas por las entidades fue de alrededor de USD 20 millones.

Los bonos cortos tuvieron leves oscilaciones. El AL29D cedió 0,13%; el AL30D subió 0,23% y el AL35D cedió 0,35%. Entre los de más largo plazo con ley extranjera, el AL41D quedó en el mismo precio, pero, como los bonos del Tesoro de Estados Unidos tuvieron una fuerte baja que elevó su rendimiento a 0,72%, el riesgo país argentino bajó 7 unidades (-0,4%) a 1.343 puntos básicos.

La Bolsa con escasos negocios por $ 710 millones, un monto escaso que es característico del primer día de la semana, siguió al alza, pero sin convencer a los tenedores de acciones. El S&P Merval, el índice de las acciones líderes, subió 1,42% es decir por debajo del aumento de los dólares alternativos y se sostuvo por el aumento de las operaciones con dólares alternativos.

Los bancos estuvieron al margen del movimiento ascendente. Lo mejor pasó por las cementeras. Loma Negra (+4,68%) y Holcim (+3,57%) fueron lo más destacado junto a las petroleras Ternium (+3,41%) e YPF (+3,39%) debido al aumento del crudo en el mundo.

Los ADR’s argentinos -certificados de tenencia de acciones que cotizan en dólares en las Bolsas de Nueva York- tuvieron una buena rueda. Lo mejor pasó por Globant (+4,70%), Ternium (+2,84%) e YPF (+2,75%).

Para hoy se espera otra pulseada entre el gobierno y el dólar. Si no contiene la salida de depósitos con los nuevos bonos por $ 500 millones que licitará hoy, atados a la cotización de la divisa en el mercado oficial (dollar linked), el futuro se le complica. Ya no es el dólar ahorro el culpable de la perdida de reservas, sino que son directamente los depósitos en dólares que están en el nivel más bajo de los últimos cuatro años.

