Juan Carlos De Pablo: “El conflicto entre salud y economía existe y el gobierno puede ser parte de la solución o del problema”

La pandemia de coronavirus y su forma de abordarla por parte del gobierno de Alberto Fernández trajo aparejada una discusión entre los que defienden a ultranza la cuarentena –ya lleva más de 180 días desde que se decretó el 20 de marzo- y los que sostienen que se deben eliminar las restricciones en pos de no descuidar la economía que sintió con fuerza el golpe del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO).

Sucede en un contexto en el que la cuarentena ya sacó del mercado laboral a 4 millones de argentinos y en el que los economistas prevén más suba del desempleo.

En un “paper” presentado ante la Universidad del CEMA al que accedió Infobae, el economista Juan Carlos De Pablo hizo un análisis pormenorizado de los efectos de la pandemia sobre la economía y planteó que “ el Gobierno puede ser parte de la solución o el del problema ” de esa dicotomía.

Para el profesor universitario, en términos decisorios la aparición del coronavirus les planteó a las autoridades un conflicto entre “salud y economía”. En ese sentido, rechazó la idea de que salud sea sinónimo de muertes por coronavirus, y economía equivalente a una planilla Excel que muestra la evolución del PBI o la desocupación.

“ El correcto conflicto se plantea entre salud, entendiendo por tal fallecimientos por cualquier causa, no sólo por coronavirus, y economía, aludiendo a la base material de la supervivencia humana. Los seres humanos podemos morir por coronavirus, pero también podemos morir por alguna otra dolencia que no pudo ser atendida por la prioridad que se le dio al coronavirus, y también de hambre, de sed, o por la angustia que genera no poder conseguir ingresos para afrontar los gastos ”, afirmó.

En el estudio denominado “Economía a raíz del coronavirus: durante y después”, De Pablo dio cuenta de cómo está afectando el coronavirus la vida de los argentinos, qué está haciendo el gobierno al respecto y qué desafíos se le planteará a la política económica, a medida que continúe la flexibilización de la cuarentena.

Emisión, devaluación e inflación

- “Un Banco Central devalúa, o libera el tipo de cambio, cuando se queda sin reservas, y precisamente por eso. En un mercado de cambios liberalizado, si se quiere mantener determinado nivel de tipo de cambio, la demanda excedente de dólares del sector privado tiene que poder compensarse con la correspondiente oferta excedente del sector público, y para esto último el Banco Central necesita reservas”.

- “El enfoque monetario de la balanza de pagos sostiene que la población de un país se desprende de la tenencia de la moneda local que supera su propia demanda, comprando dólares. Según esta explicación, un país que quiera evitar una devaluación no tiene que emitir dinero por encima de la demanda del sector privado ”.

Para De Pablo, la respuesta tradicional a la restricción externa es la devaluación, que no solamente tiene impacto inflacionario y recesivo, sino que afecta la distribución del ingreso.

-"La relación causal va de emisión a inflación, pasando por devaluación. Por su parte, la inflación cambiaria enfatiza el hecho de que toda reactivación económica aumenta las importaciones, y por consiguiente la demanda de divisas".

-"La respuesta tradicional a la restricción externa es la devaluación, que no solamente tiene impacto inflacionario y recesivo, sino que afecta la distribución del ingreso".

La credibilidad

-"Esto, entre otras cosas, implica una disminución del atractivo de mantener dinero en efectivo o, en otros términos, una disminución de la demanda de pesos. Quien dice que, en tales circunstancias, para evitar un aumento de los precios será necesario que el Banco Central absorba la liquidez excedente, está diciendo una verdad, cuya relevancia depende del instrumental a disposición de la referida institución, para conseguir tal objetivo ".

“Me gustaría saber cuál puede ser dicho instrumental en Argentina 2020, y sobre todo si volveremos -una vez más- al jueguito ´elevo la tasa de interés para que no compres dólares´, jueguito que en el caso argentino probó ser muy costoso y terminó mal”.

“Lo más probable es que la liquidez excedente desaparezca, como consecuencia de un aumento en el nivel general de los precios”.

“ ¿Será dicho aumento seguido por una hiperinflación? Depende esencialmente de la credibilidad que en ese momento despierte el gobierno, delante de la población ”.

Qué modifica el accionar de un presidente

- “Un cambio de gabinete, una modificación de la organización del Poder Ejecutivo, son decisiones costosas para cualquier presidente. No cabe esperar, por consiguiente, que se produzcan simplemente porque algunos miembros del gabinete son criticados, o porque algún analista detecta falencias de coordinación o de decisión”.

Poscoronavirus

- “Por la duración de la cuarentena, y por lo que está ocurriendo en el mientras tanto, es evidente que estamos delante de lo que en la literatura económica se denomina dependencia del sendero (path dependence). Por eso, desde el punto de vista de las energías humanas, a buena parte de los análisis referidos al poscoronavirus los considero distracciones”.

“Abril de 2020 fue el mínimo de producción en lo que va del año en curso. En un gráfico en cuyo eje horizontal se mide el tiempo, y en el vertical la producción y las ventas, ¿qué forma tendrá la curva de recuperación? Por personalidad, por mis lecturas de la historia, y por los testimonios que estoy recibiendo como conferencista y consultor, aconsejo adoptar todas las decisiones pensando en forma de V y no en la L ”.

