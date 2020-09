Dólar Tinder: cómo afectan los nuevos controles a las aplicaciones de citas virtuales y a otros consumos online

Las apps de citas cuentan con algunos servicios pagos en dólares

Las nuevas restricciones al cupo mensual de USD 200 que ya comenzó a aplicar el Banco Central tendrán impacto en varios consumos de servicios online en dólares a los que los consumidores argentinos están suscriptos, pero que se facturan en moneda extranjera.

Entre los servicios populares que sumarán una recarga están las apps de citas, como Tinder, Happn, Bumble o Blindlove, que en general son gratuitas, pero que en algunos casos ofrecen servicios premium que son pagos.

Esos gastos, que ya tenían el recargo correspondiente del 30% por el impuesto PAIS —o del 8% para los servicios de streaming—, ahora sumarán un anticipo de 35% a cuenta del impuesto a las Ganancias, que se podrá recuperar para los contribuyentes que pagan Ganancias o Bienes Personales. Si no, se deberá hacer el reclamo a fin de año para recuperarlo durante 2021.

Para saber si corresponde o no el nuevo impuesto la regla es simple: si ya se venía pagando el impuesto PAIS corresponde el anticipo de 35% de Ganancias. Si el servicio era facturado en la Argentina y en pesos, no corresponde.

Los gastos facturados en dólares se deben restar ahora del cupo mensual de USD 200

Por otro lado, los gastos con tarjeta de crédito que se realizan en dólares —como muchos servicios de streaming o cargos dentro de las aplicaciones— deberán computarse como parte del cupo mensual de los USD 200.

Algunos ejemplos: Tinder Plus con el impuesto PAIS cuesta USD 9,99 dólares. Y Tinder Gold USD 14,99. Gold, por caso, le permite saber al usuario quién le da like a su perfil. En ambos casos, estos consumos limitaran la capacidad de adquirir los USD 200 del cupo mensual.

Con todo, recuperar el adelanto del 35% a cuenta del impuesto a las Ganancias no va a ser una tarea fácil

Con todo, recuperar el adelanto del 35% a cuenta del impuesto a las Ganancias no va a ser una tarea fácil. Los especialistas en temas tributarios recordaron que la percepción ya existió hace algunos años, durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. “ Los más afectados van a ser los no inscriptos en ningún impuesto y los monotributistas que no presenten Bienes Personales, porque van a tener que pedir la devolución, recién una vez que termine el año fiscal . Es decir que, por lo menos, van a perder la inflación, desde la percepción hasta la devolución, si eso ocurre. En el anterior régimen, la devolución muchas veces no ocurría”, explicó Ezequiel Passarelli, especialista en impuestos.

“En el caso de los inscriptos en Ganancias o Bienes Personales, lo van a terminar recuperando, perdiendo contra la inflación, entre el momento de la percepción y la declaración jurada. Pueden llegar a transcurrir hasta 20 meses, si se trata de una operación en enero de 2021, cuya declaración jurada vence en junio de 2022 y se paga en un Plan de Pagos de hasta cuatro cuotas. Si tomamos la inflación de los últimos 20 meses, casi que no hay recupero”, indicó Passarelli.

Según un informe de la consultora Opinaia, el 13% de los argentinos tiene instalada alguna app de citas en el celular . El relevamiento detalló que existen tres tipo de usuarios: el 46% son fanáticos, que utilizaban estas aplicaciones antes de la cuarentena y las siguen usando actualmente.

Otro 24% de los usuarios comenzaron a usarla luego de las medidas de aislamiento social obligatorio y, finalmente, un 30% las utilizaban antes de la pandemia y dejaron de hacerlo.

