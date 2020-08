Para Mario Blejer, Argentina debe ganar competitividad sin apelar a otra devaluación

El economista Mario Blejer dijo que la Argentina ahora es un elefante en el medio de otros elefantes, por lo que es más difícil ver que los desequilibrios son previos a la pandemia

“ La Argentina es un elefante que estaba entre los caballos y cualquiera lo podía ver. Ahora, con la pandemia, es un elefante entre otros elefantes, entonces es más difícil reconocer el problema, pero los desequilibrios son previos a esta situación” . Así graficó el economista y titular del Banco Central (BCRA) durante la presidencia de Eduardo Duhalde, Mario Blejer, la situación del país, en donde “cada ocho años hay una crisis”, independientemente de quien gobierne. “Y son siempre las mismas: crisis cambiaria, devaluación, inflación, déficit”, sostuvo, en una entrevista concedida en el marco del 37° Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Según el ex funcionario del Fondo Monetario Internacional y ex director de estudios del Banco Central de Inglaterra, la Argentina no ingresó a la pandemia en una situación de equilibrio como el resto de los países, sino con importantes desequilibrios macroeconómicos; fiscal, cambiarios y con precios relativos en problemas. “Estamos volviendo al ciclo de siempre. Cada ocho años hay una crisis del mismo tipo. ¿Cuál es la lógica de que esta crisis exista? La razón es que la Argentina tiene una estructura de producción, costos, fijación de precios y de negocios que hacen muy difícil ganar competitividad sin devaluar ”, afirmó Blejer. Y agregó: “Pero lo normal para ganar competitividad es mejorar la productividad, crear un buen ambiente de negocios, creíble y confiable. Y eso lo veo muy difícil”.

Sin embargo, consideró positivo el hecho de que esté por cerrarse la reestructuración de la deuda y anticipó que “va a haber un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”. Para Blejer, el Fondo está un poco desesperado porque el mundo afronta la crisis más grande de la historia y no tiene demasiado influencia sobre nada.

“Lo que tiene es un montón de dinero, pero todos tienen un montón de dinero. La negociación con el FMI puede ser favorable al país desde distintos puntos de vista, pero no será buena a largo plazo, si no aceptamos la realidad tal como es. Tenemos que buscar forma de ganar competitiivdad a largo plazo sin que sea necesario devaluar cada vez” , precisó el economista.

Sobre la pandemia y las reacciones que han tenido los bancos centrales de los países y los organismos multilaterales de crédito, Blejer aseguró que la respuesta fue la correcta, pero que no será gratis. “Cayó oferta, cayó demanda y el Estado tuvo que salir a reponer parte de esa demanda, sobre todo con transferencias, y luego con déficit, que vienen siendo financiados por los bancos centrales”, repasó el ex titular del BCRA. Blejer afirmó que “todo el mundo está emitiendo dinero, gastando a lo loco, acumulando liquidez y eso no está produciendo inflación, pero eso es algo que tiene un límite”.

El secretario de Finanzas, Diego Bastourre, expuso en el IAEF sobre la estrategia financiera que tiene el Ministerio de Economía

Respecto del impacto en la caída económica mundial, el economista destacó que más allá del costo total, que podrá terminar de definirse una vez que esté la vacuna, habrá otras consecuencias de largo plazo que serán realmente importantes. Según él, el Estado saldrá fortalecido de esta crisis y habrá “menos globalización”. “Seguramente, vamos a acostumbrarnos a que la tasa de crecimiento mundial va a ser menor. Los procesos de integración comercial van a debilitarse. Va a haber mucho menos multilateralismo”, planteó Blejer durante la charla.

¿Cómo financiar el déficit?

Desde que comenzó la pandemia, a mediados de marzo, el fuerte crecimiento del gasto derivados de las necesidades de transferir recursos a la población fue financiado con emisión monetaria. La Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía había comenzado un proceso de tratar de reconstruir la curva en pesos para refinanciar los vencimientos de corto plazo y fortaleció este proceso en los últimos meses, lo que le permitió conseguir en el mercado más financiamiento del necesario para pagar deuda.

De esta manera, durante julio se captaron $ 39.000 millones adicionales y Finanzas espera que en el resto del año el camino sea similar y puedan obtenerse más fondos con este tipo de instrumentos, aseguró el secretario de Finanzas, Diego Bastourre, en el 37° Congreso del IAEF. “El desarrollo del mercado de capitales locales es una prioridad. En el segundo trimestre del año, logramos refinanciar la totalidad de los vencimientos que tenís la Tesoreria y captar más financiamiento”, dijo el funcionario.

Bastourre también se refirió a los dos canjes que están en proceso, bajo ley extranjera y ley local, y se mostró optimista respecto de ambos resultados. Sin adelantar cifras de cómo vienen, el secretario de Finanzas sí destacó que ambos generarán un horizonte muy despejado por los próximos cuatro años. En cuanto a la deuda ley extranjera, los vencimientos entre 2020 y 2024 ascienden a USD 30.461 y con la propuesta en marcha bajarían a USD 4.038 millones, mientras que los vencimientos de deuda en dólares ley local suman USD 32.400 millones en ese mismo período y se reducirían a USD 2.151 millones.

