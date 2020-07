Mercado Libre y Paypal firmaron una alianza cruzada en Brasil y México: por qué no pueden hacerlo en la Argentina

PayPal firmó una alianza con Mercado Libre en algunos mercado de pa región (REUTERS/Fabrizio Bensch/File Photo)

En marzo pasado, la compañía estadounidense de medios de pago PayPal anunció una inversión de USD 750 millones en Mercado Libre. Y ahora se están comenzando a ver los primeros pasos de ese acuerdo en las operaciones de la empresa en la región. Ambas compañías anunciaron esta semana una alianza en Brasil y México.

En la plataforma de comercio electrónico de Mercado Libre, los residentes de México y Brasil que accedan desde otros países pueden usar PayPal como método de pago para sus compras. Mientras que los extranjeros que realizan compras en la plataforma desde cualquier parte del mundo, para compras con entrega en México y Brasil, también contarán con PayPal. Por ahora, la integración estará disponible solo para transacciones realizadas a través de la web, ya sea a través de teléfono celular o computadora, y estará disponible a través de la aplicación a fines del tercer trimestre de este año.

La integración estará disponible solo para transacciones realizadas a través de la web, ya sea a través de teléfono celular o computadora, y luego se podrá hacer en la app

Esta posibilidad no está abierta para los usuarios de la Argentina. La compañía no informó si prevé implementarlo más adelante. Aunque no dieron motivos, se puede suponer que las restricciones locales para acceder a la compra de dólares dificultarían esa modalidad.

En cuanto a los vendedores de Mercado Pago, PayPal se activará como una nueva opción de pago online para transacciones dentro y fuera de México y Brasil. Por ejemplo, un residente de México podrá pagar con PayPal en comercios locales ingresando al sitio web del comercio ya sea dentro o fuera de México . La funcionalidad estará disponible para todos los compradores que accedan a la opción de pago de Mercado Pago en cualquier tienda online, o utilizando uno de sus links de pago. La integración con Mercado Pago debería completarse a mediados de agosto.

Mercado Pago se integrará dentro de la plataforma de PayPal como método de pago alternativo

Como siguiente paso de la alianza, en los próximos meses, los usuarios de Mercado Pago en México y Brasil podrán recibir remesas a través de Xoom (servicio internacional de remesas de PayPal) en sus cuentas de Mercado Pago. Además, Mercado Pago se integrará dentro de la plataforma de PayPal como método de pago alternativo para los comercios de PayPal fuera de México y Brasil. De este modo, los usuarios de Mercado Pago podrán usar su cuenta digital para comprar en sitios extranjeros que ofrecen PayPal como método de pago .

Medios de pago electrónicos en la Argentina

En tanto, en el mercado argentino, el Banco Central diseñó un proyecto denominado “Transferencias 3.0″ con el que aspira a impulsar cambios en la forma de realizar pagos. El proyecto, que ya fue presentado por el BCRA a las entidades que reúnen tanto a los bancos como a las fintech, según publicó Infobae esta semana.

El objetivo es expandir las transferencias electrónicas con otros mecanismos, como los pagos QR, fijando comisiones máximas y estableciendo un “tramo gratuito” para que los comercios que facturan hasta $400.000 por mes puedan aceptar pagos electrónicos sin costo alguno.

Si este proyecto se concreta, uno de los perjudicados podría ser Mercado Libre. Durante los últimos años, la empresa armó una red de más de 700.000 comercios que cobran con tarjeta gracias a sus servicios. En su mayoría, se trata de pequeños comerciantes y cuentapropistas que comenzaron a aceptar pagos electrónicos. El proyecto obligaría a Mercado Libre a darles su servicio a esos comercios en forma gratuita, siempre que facturen por mes menos de 7.500 UVAs, algo más que $400.000.

