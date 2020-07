El Gobierno defendió las modificaciones del IVA para la leche y dijo que no va a afectar el precio al consumidor

El gobierno dice que no impactará en el precio de la leche

La aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el precio de la leche sembró una dura discusión entre los legisladores oficialistas y opositores. Lo cierto es que ambas sectores tienen una parte de razón. Y así lo explicó el Gobierno a la hora de defender la modificación en la alícuota del impuesto.

En el marco de la discusión de la ampliación del Presupuesto Nacional, el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, explicó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados las modificaciones del IVA a los lácteos en varias ocasiones frente a las preguntas de los diputados de la oposición y señaló que se dan las dos opciones, la suba y la baja del impuesto.

En el caso de la baja, Rigo explicó que la mayoría de los productos de leche pagan el 21% y se los lleva al 10,5% mientras que hay un porcentaje de leche sin aditivos, que señaló el funcionario es que es marginal desde el punto de vista del consumo, que pasará del 0 a 10,5 por ciento.

Luego de esto esta explicación uno de los primeros en preguntar al respecto fue el radical Luis Pastori, después lo siguieron otros legisladores como Facundo Suarez Lastra y Ricardo Buryaile entre otros, respecto a cómo iba a impactar en el precio esta modificación.

Al respecto, el secretario de Hacienda negó que esa medida produzca un incremento del precio. “Es verdad que para el grupo de la leche exenta esto es un incremento, pero la mayor parte del consumo de leche en el país es de leches aditivadas y fortificadas, que es donde se está promoviendo una reducción” de la alícuota.

Raúl Rigo, secretario de Hacienda, explicó a los diputados las razones de la modificación del IVA

Respecto de la baja de la alícuota hubo consenso por parte de todos los legisladores, pero tanto Pastori como Buryaile insistieron sobre el impacto en los precios finales del segmento que aumenta a 10,5% ya que es “la leche de consumo masivo de los sectores populares”.

Rigo hizo referencia al decreto 569/2019 por el cual el gobierno anterior había bajado a cero el IVA y que esa medida “no logró un efecto de reducción de precios, sino más bien un incremento” y que además mostró dificultades técnicas ya que al tener que trabajar en la última etapa de la cadena con el producto exento, “esto produce en las empresas comercializadoras una acumulación de crédito fiscal, que no puede ser aplicado justamente por esa razón”.

El secretario de Hacienda no sólo hizo referencia a los efectos de la medida anterior sino que señaló que ésta no impactará en el precio porque al llevar la alícuota al 10,5%, “va a ser posible para esas empresas descargar esos créditos fiscales y eso evitará presiones. Por esto no compartimos que esta medida tenga un efecto de incremento en los precios”.

En varias oportunidades el funcionario del Palacio de Hacienda resaltó que la medida no iba a afectar los precios finales por la posibilidad para las comercializadoras de descargar sus posiciones de crédito fiscal y que en la actualidad no lo pueden hacer.

El decreto al que hizo referencia el funcionario del equipo del ministro de Economía, Martín Guzmán, fue firmado por el presidente Mauricio Macri y eximía del IVA a catorce productos de la canasta básica alimentaria, donde se incluía la leche. La medida tenía vigencia hasta el 31 de diciembre pasado.

La administración de Alberto Fernández no prorrogó ese decreto, reincorporó el IVA al 21% y avanzó en un acuerdo acuerdo con los supermercados para que sean estos quienes absorban el paso de 0 a 21% en los productos como por ejemplo la leche.

