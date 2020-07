Estiman que el 20% de los locales de shoppings no volverán a abrir tras la cuarentena

La actividad en centros comerciales ya se retomó en otras partes de la región, como en este shopping de Bogotó, Colombia. REUTERS/Luisa Gonzalez

Los shoppings centers del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) permanecen cerrados desde el 20 de marzo pasado, por lo que ante el freno total de las ventas uno de cada cinco locales ya no volverán a abrir cuando se levanten las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio dispuestas para enfrentar la pandemia de coronavirus COVID-19 . La cámara que agrupa a las empresas del sector dice estar lista para volver a trabajar a partir del 18 de julio próximo, fecha en que termina la cuarentena estricta dispuesta por los gobiernos nacional, porteño y bonaerense para la región.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, acordaron el lunes seguir observando la evolución de los datos de contagiosde los próximos días para luego tomar la decisión de cómo continuar a partir del 18 de julio, cuando finaliza la última prórroga del aislamientos social, preventivo y obligatorio. En ese marco, las empresas del sector de shopping luchan por ser tenidas en cuenta para la nueva fase de cuarentena.

“Nosotros estamos manifestando a las autoridades públicas que los shopping centers estamos listos para abrir el 18 de julio. Hemos presentado protocolos desde el primer mes en que la cuarentena se impuso en el país, un protocolo que había sido ya avalado por el centro de estudios infectológicos del doctor Stamboulian y que nos permite afirmar que los shopping center van a estar en las mejores condiciones para enfrentar este desafío que es el distanciamiento social obligatorio, un aforo en la concurrencia a los shoppings, la provisión de elementos de sanitización y sobre todo la señalización para controlar que no haya aglomeraciones dentro de los shoppings centers”, dijo Mario Niremberg, gerente general de la Cámara Argentina de Shopping Center (CASC) en declaraciones a Radio La Red.

En el AMBA tenemos 44 shopping centers y la situación de todos ellos es más que crítica. Y es crítica porque más del 20% de nuestros locatarios ya nos informaron que no van a poder continuar dado el cierre de los últimos cuatro meses

Ayer, la CASC distribuyó un comunicado en el que reclama la posibilidad de reabrir dada la situación de freno que sufre el sector.

“Nosotros propusimos un aforo de 9 metros cuadrados por persona, el Gobierno pidió 15, la cifra se definirá. La experiencia en el interior del país ha demostrado que este aglomeramiento de personas no ocurre y por las razones que todos sabemos. Una cierta propensión a no gastar, una cierta propensión a quedarse en casa como corresponder cuando no es necesario ir a trabajar”, agregó el representante empresario.

“ En el AMBA tenemos 44 shopping centers y la situación de todos ellos es más que crítica. Y es crítica porque más del 20% de nuestros locatarios ya nos informaron que no van a poder continuar dado el cierre de los últimos cuatro meses ”, afrimó Niremberg.

Los shopings reabrieron en Rosario, Salta, Santa Fe, Mendoza, donde nuestros shoppings abrieron de manera limitada con estrictos protocolos y hasta ahora no ha habido reportes de que estas aperturas hayan sido un elemento negativo en la situación sanitaria de esa ciudad

“Esto no representa un riesgo para la industria de los shopping centers, Resulta un riesgo para 100.000 trabajadores que de forma directa o indirecta formulan su tarea alrededor de los shopping center. Y además más de 1 millón que realizan los trabajos para proveer de productos a nuestra industria”, abundó.

Entre los planes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y del gobierno de la provincia de Buenos Aires figura la posibilidad de que comercios de avenidas y galerías comerciales puedan volver al trabajo tras ale levantamiento de la “Fase 1″ del aislamiento social obligatorio, actividades similares a las de los grandes centros comerciales.

“ Nosotros nos enteramos ayer de que hay una posibilidad de que galerías comerciales vuelvan a abrir. Nosotros estamos diciendo que estamos en mejores condiciones de ofrecer a nuestros clientes la seguridad que necesitan frente a esta situación. Esto ha ocurrido en Rosario, Salta, Santa Fe, Mendoza, donde nuestros shoppings abrieron de manera limitada con estrictos protocolos pero combinando con gobiernos locales pudimos enfrentarlo y hasta ahora no ha habido reportes de que estas aperturas hayan sido un elemento negativo en la situación sanitaria de esa ciudad ”, continuó el titular de la CASC.

“Sólo en expensaa, estimamos que en cuatro meses las empresas de shopping centers sufren deudas por $ 680 millones, que no vamos a poder percibir porque las empresas que las tienen que abonar muchas no vuelven a abrir, y a todo eso hay que sumarle el perjuicio para los comerciantes”, concluyó Niremberg.





Seguí leyendo:

El gobierno salió a instalar que el piso de la recesión ya pasó y que llegan medidas de reactivación

Blanqueo para construcción: sería diferente a los Cedines y podrá integrarse sólo en pesos

El kirchnerismo tendrá que obrar milagros para no caer en otra crisis monetaria