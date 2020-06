Las respuestas que recibieron no fueron lo suficientemente convincentes , tanto que al final de los anuncios las mesas directivas de muchas de las entidades empresariales intercambiaron mensajes para lograr decodificar si podrán continuar o no. “Cada sector tendrá que preguntar, porque no queda claro si sos o no sos esencial y por qué en el caso de que lo seas vas a tener que poner un transporte para los operarios” explicó a Infobae un industrial con planta en el conurbano bonaerense.