- Temo que haya una vocación del Estado o del gobierno de que el sector privado tenga que agradecerle, eso de “el Estado te salva”. El Gobierno impuso la cuarentena y prohibió los despidos, dos medidas que no discuto aquí. Pero al no habilitar un sistema de suspensiones con subsidio, todas las empresas quedan a merced de los criterios caprichosos del Estado para otorgarle o no las ayudas. Nadie dice que no haya que ayudar al sector privado. Al contrario: hay que ayudarlo mejor. Se cometen errores del “tipo 1” y del “tipo 2”: no ayudar al que lo necesita y ayudar al que no tanto .