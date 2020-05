Y agregó: “Por la miopía de ciertos dirigentes, y no hablo de la oposición, no se concretó el pase de monotributistas al Régimen General. Hoy ese salto es imposible. La reforma estaba lista. Era la ley pymes 2.0. Se la presentamos en su momento al Presidente (por Mauricio Macri) y no se lanzó, no se pudo”.