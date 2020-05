Así como hay empresas que no habían implementado un software destinado al teletrabajo y a las reuniones virtuales, hoy la educación online exige su plataforma propia. Tuvieron que pasar casi dos décadas para que la educación a través de plataformas digitales madurara y tuviera un público masivo. Hasta ahora, se utilizaba más bien como una herramienta a nivel universitario, siempre fue percibida como la segunda alternativa de capacitación y entrenamiento. Hoy, en cambio, no sólo es la única alternativa disponible sino que se la está utilizando incluso para la educación inicial, escuelas primarias, capacitaciones empresariales y maestrías. Si bien la educación presencial no podría ser reemplazada en su totalidad, en el futuro se pondrán en práctica más aplicaciones digitales que mejoren y flexibilicen la formación de profesores y alumnos, contemplando incluso un conocimiento personalizado.