Un banco público anunció que baja las tasas de interés para préstamos personales: quiénes pueden acceder

La entidad financiera anticipó un impacto directo en las condiciones de los préstamos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En un contexto de mora en niveles récord, el Banco Nación anunció una reducción de entre 6 y 10 puntos porcentuales en las tasas de sus préstamos personales para clientes que cobran sus haberes o beneficios previsionales en la entidad, una medida que apunta a abaratar las cuotas e incrementar el acceso al financiamiento.

La decisión alcanza a los usuarios que perciben sus ingresos en el BNA y se inscribe en una serie de medidas con las que la entidad busca ampliar su oferta crediticia. El banco señaló que la rebaja se aplica sobre préstamos personales con condiciones preferenciales para ese segmento.

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De acuerdo con un comunicado oficial, la reducción de tasas permite “obtener cuotas más bajas e incrementar la capacidad de acceso al financiamiento”. A modo ilustrativo, se ofrece el alcance de la medida con un préstamo de $10.000.000 a 72 meses para un cliente que cobra su salario en la entidad.

En ese caso, la cuota inicial baja de $582.839 a $518.328, una diferencia de $64.511, equivalente al 11,1 por ciento. A su vez, el ingreso mínimo requerido desciende de $1.665.252 a $1.480.938, lo que implica una reducción de $184.314, también del 11,1 por ciento.

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De manera indirecta, la entidad planteó que esa disminución en cuotas e ingresos exigidos amplía las posibilidades de acceso al crédito para trabajadores y jubilados que operan de manera habitual con el banco.

Con la reducción de tasas, el nivel de ingresos mínimo exigido también bajó. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta reducción de los rendimientos se suma a la oferta que el banco expandió en los últimos meses para que sus clientes puedan reorganizar su economía personal. Dentro de ellas, se incluyen alternativas para consolidar deudas tomadas en distintas entidades en una sola financiación.

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También existen opciones para refinanciar préstamos vigentes mediante esquemas de largo plazo con cuotas iniciales más accesibles y para cancelar saldos de tarjeta de crédito bajo “criterios de sustentabilidad financiera”.

Planes de refinanciación

A fines de junio, el Banco Nación puso en marcha un mecanismo destinado a reordenar deudas de consumo en mora. La alternativa estuvo dirigida a trabajadores, jubilados, pensionados y microempresas con obligaciones pendientes.

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La medida formó parte del Programa de Regularización de Clientes en Situación de Morosidad de la entidad. Su objetivo fue sumar opciones para reestructurar compromisos vencidos, facilitar la normalización de los pagos y contribuir a que los clientes recuperaran su capacidad de cumplimiento.

El esquema permitió refinanciar deudas contraídas en pesos o en unidades de valor adquisitivo (UVA), ajustadas por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). Alcanzó a dos grupos de usuarios:

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Personas con actividad laboral, jubilados y pensionados que acreditaban sus haberes en el Banco Nación.

Autónomos, monotributistas y clientes que no cobraban sus ingresos a través de la entidad.

También pudieron acceder, cuando correspondía, los deudores monoproducto incluidos en las normas aplicables al segmento de microempresas y emprendedores, siempre que las obligaciones pertenecieran a la cartera de consumo.

Los créditos tuvieron un plazo de devolución de hasta 120 meses, con cuotas mensuales bajo el sistema francés de amortización.

Banco Nación puso en marcha un mecanismo destinado a reordenar deudas de consumo en mora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tasa varió de acuerdo con la vinculación del cliente con el banco. Quienes cobraban sus haberes en la entidad accedieron a una Tasa Nominal Anual (TNA) fija del 12%, mientras que para los demás usuarios la TNA fue del 14%. El Banco Nación indicó que la tasa preferencial quedó sujeta a que el beneficiario mantuviera la acreditación de haberes durante toda la vida del préstamo.

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Los clientes que ya percibían sus ingresos en el banco también tuvieron la posibilidad de contratar una prima para establecer un límite de cuota vinculado al Coeficiente de Variación Salarial (CVS). De ese modo, si la cuota calculada en UVA superaba la evolución de ese indicador, se aplicaba el tope definido por el CVS.

Otro plan a tasa fija

La herramienta se incorporó a otras alternativas que el Banco Nación había presentado en mayo para personas humanas con cuotas vencidas o impagas. Entre ellas estuvieron las siguientes:

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Unificación de deudas: estuvo disponible para clientes que cobraban salarios, jubilaciones o pensiones en el Banco Nación. Permitió consolidar obligaciones financieras tomadas tanto en la entidad como en otros bancos. Ofreció una tasa fija, un plazo máximo de 72 meses, una TNA del 65% y montos de hasta $100 millones.

Refinanciación de saldos de tarjetas de crédito: se dirigió a usuarios con hasta 90 días de atraso en tarjetas emitidas por el banco. La propuesta permitió reprogramar montos de hasta $10 millones, con plazos de hasta 60 meses y una TNA del 35 por ciento. La tarjeta se mantuvo activa y las cuotas comenzaron a abonarse desde el resumen siguiente, aunque los límites de compra podían modificarse de forma temporal. Para casos con atrasos superiores a 90 días, la entidad ofreció planes de pago de hasta 96 meses, sujetos a análisis crediticio y a las condiciones vigentes.

Análisis individual de cada caso: el Banco Nación informó que sus equipos especializados evaluaron cada solicitud según la situación económica del cliente, su perfil y las características de las obligaciones que buscaba reestructurar.

Según estimaciones de la consultora 1816 elaboradas a partir de las cifras del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el nivel de irregularidad crediticia del sector privado no financiero pasó del 7,63% en junio al 7,73% durante el mes siguiente. En los préstamos a hogares, los incumplimientos con más de 90 días de demora avanzaron del 12,77% al 12,94 por ciento. Para las empresas, en tanto, la mora se elevó del 3,50% al 3,61 por ciento.