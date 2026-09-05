El riesgo país volvió a perforar los 500 puntos en una semana en la que las acciones argentinas rebotaron hasta 6%

Los activos argentinos tuvieron un auspicioso inicio de septiembre.

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Tras un mes de agosto muy negativo en cuanto a rendimientos, los activos argentinos estuvieron negociados con mayor demanda y precios en alza, desde posiciones que lucían ya con un descuento excesivo.

Los bonos soberanos estuvieron muy firmes, dinámica que se reflejó en el descenso del riesgo país -nuevamente debajo de los 500 puntos-, y el dólar tuvo una baja marginal, con un muy elevado volumen de oferta en el mercado, donde fue llamativo el escaso saldo comprador del Banco Central.

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó 2,2% semanal en pesos y recuperó el nivel de los 3.000.000 puntos, para concluir en los 3.049.122 puntos.

Detrás del ascenso de 9% en la cotización del petróleo, que regresó a su nivel más alto en seis semanas con el barril de Brent por encima de los USD 96, las acciones argentinas del sector exhibieron un muy buen desempeño. YPF ganó 3,3% y superó los USD 52, en su máximo desde el 15 de junio, mientras que Vista Energy ganó 1,7% y Pampa Energía un 4,2 por ciento.

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Entre los títulos financieros, Grupo Galicia también avanzó un 3,3% en dólares, un saldo positivo como el obtenido por Banco Supervielle (+4,3%) y Banco Macro (+2,5%). En el resto de los sectores destacaron Adecoagro (+6,2%), Bioceres (+6,1%), Loma Negra (+5,5%), Edenor (+5,4%), Ternium (+4,9%), Central Puerto (+4,5%) y Corporación America (+3,9%).

Los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares- ganaron un 1% promedio a lo largo de la semana, mientras que el riesgo país de JP Morgan recortó 24 unidades para la Argentina, en los 490 puntos básicos, un mínimo desde el 17 de agosto.

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“Con una cuenta corriente superavitaria, el frente fiscal firme y reservas netas por USD 12.000 millones, consideramos que la volatilidad de los activos locales estará cada vez más explicada por las expectativas de continuidad del oficialismo que por los fundamentals macroeconómicos”, enfatizó un informe de IEB.

“Desde principios de marzo el equity argentino mostró un fuerte rebote luego de la corrección que había marcado el arranque del año. El punto de partida coincidió con un piso del Merval medido en dólares, que venía castigado, y desde esos valores deprimidos el mercado encontró soporte y volvió a recuperar terreno de manera bastante generalizada”, evaluó Cocos Capital.

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“El gran motor de la suba fue el sector energético, y en particular YPF, que explicó por sí sola la mayor parte de la recuperación del panel. La escalada del conflicto bélico empujó al alza el precio internacional del crudo y mejoró el atractivo de las productoras locales, que traccionaron al resto del complejo de petróleo y gas”, explicó el análisis de Cocos.

Un informe de GMA Capital señaló que “el frente macroeconómico también mostró señales de recalibración. El dólar mayorista encontró una nueva zona de estabilidad alrededor de $ 1.510, mientras la mayor liquidez permitió una marcada reducción de las tasas de corto plazo”.

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“Con ingresos fiscales prácticamente estancados en términos reales, un gasto que acumula una caída de 2,8% y un 57% de las erogaciones indexadas, el Gobierno enfrenta el desafío de sostener el equilibrio fiscal al mismo tiempo que busca recuperar el dinamismo de la actividad”, añadió GMA Capital.

En el exterior, “las bolsas de Nueva York completaron los primeros días de septiembre registrando un saldo dispar tras atravesar una rueda de marcada volatilidad el viernes. Los mercados operaron condicionados por un dato de empleo en Estados Unidos significativamente más sólido de lo previsto (162.000 nóminas no agrícolas creadas en agosto frente a las 55.000 esperadas), lo que reimpulsó las probabilidades implícitas de un ajuste de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en su reunión del 16 de septiembre, elevándolas por encima del 60%”, aportó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

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El dólar mayorista quedó a $1.508 para la venta. “En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista bajó 4 pesos (-0,3%), contra una suba de 13 pesos (+0,9%) registrada en la semana anterior”, precisó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

El BCRA estableció un techo de $1.885,14 para su régimen de bandas cambiarias. El tipo de cambio oficial quedó a una distancia de 377,14 pesos o 25% de ese límite teórico para la flotación administrada.

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El dólar al público quedó ofrecido sin variantes a $1.530 para la venta en el Banco Nación. Desde el viernes anterior cedió cinco pesos o 0,3 por ciento. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.528,60 para la venta y $1.477,21 para la compra.

La cotización marginal del dólar operó a 1.540 pesos. El dólar blue retrocedió 15 pesos o 1% durante la última semana.

El Banco Central anotó compras por solo USD 127 millones en el acumulado de cinco ruedas, mientras que las reservas internacionales brutas, en los USD 50.756 millones, crecieron en USD 965 millones, con el aporte de la suba de 1,1% semanal para el oro y movimientos técnicos de depósitos de divisas de cartera propia de bancos, propios del inicio del mes.

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