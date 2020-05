Respecto a la deuda, algo clave para el futuro inmediato de la Argentina, no está del todo claro si esto favorece o no la negociación. Existe igual cantidad de argumentos a favor como en contra. Del lado optimista se cree que esta situación podría favorecer a la negociación ya que los acreedores pueden querer asegurar un valor ante la caída sin piso de los bonos. Los que no ven con tanto optimismo la situación plantean que al ser un país totalmente periférico los fondos no quieren detenerse ahora tanto en el caso argentino y se dilate aún más con un riesgo claro de default.