No es propósito de esta columna criticar las medidas tomadas frente al brote de Covid-19. Existen datos y razones con los que no contamos y que no nos permiten hacer un juicio fundado. Sí podemos señalar que cada día que pasa genera, a la par, la incapacidad de alimentar a la familia y de satisfacer sus necesidades elementales. Dios quiera que esta necesidad de estar “protegidos” termine pronto. Para cuando ello suceda –o para que ello suceda–, van algunos datos sobre el sector del desarrollo inmobiliario.