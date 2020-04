“Los proveedores no dicen que ellos no nos pueden vender a otros precios. Por lo tanto, o no aceptás o lo hacés y terminás comprando a precio nuevo”, aseguró Guida. Al respecto, el presidente de la Federación de la Industria Molinera (FAIM), Diego Cifarelli, aseguró que si bien el trigo sólo en marzo aumentó 10%, la venta de harina a los clientes “no aumentó ni un centavo”.