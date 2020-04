La AFIP comenzó a notificar a las empresas que contarán con la ayuda oficial para pagar los sueldos de abril la semana pasada, pero no sólo que todavía no finalizó ese proceso, sino que a las que ya les avisó que podrán gozar del beneficio, no les informó cuánto les depositará por trabajador . Y en este contexto incierto, las compañías deben liquidar los salarios en las próximas horas. ¿Cómo están haciendo entonces las empresas para avanzar con el pago? ¿Qué recomiendan los contadores?