El directivo de la cámara que agrupa a los dueños de estaciones de servicios destacó que intentaron hacer llegar su reclamo al Gobierno para poder ser incluidas entre los sectores que se ven beneficiados con las medidas de apoyo. “Si nosotros llegamos a parar, se para la Argentina. Esa no es la idea. Pero queremos que nos tengan en cuenta; hay un montón de personas que venimos trabajando fuerte y después no tenemos una colaboración, un gesto hacia las estaciones de servicios. Si no se pueden pagar los sueldos, no podemos seguir abiertos ”, agregó el directivo. Y destacó que las estaciones siguen abiertas y que los trabajadores del sector están arriesgando su vida.