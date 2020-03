“Al ritmo que vamos, en 45 días vamos a tener pedidos de profesionales de subsidios para comer. La clase media si no tiene reservas no tiene margen de acción si no hay créditos o posibilidad de ingreso, no son asalariados y le seguís cobrando todo lo que tiene bancarizado. Te quedas en la calle. Es un escenario de supervivencia de una franja social que viene castigada desde hace tiempo con cargas impositivas altísimas y un ingreso reducido” , señaló crudamente Bevearaggi.