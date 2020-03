En 2019, el presidente de ACNOA, Pablo Padilla, ponderó la apertura de nuevos mercados como Estados Unidos (se exportaron 10.000 toneladas en 2018, se esperaban 20.000 para el año pasado), India y Vietnam, más otros en juego como México o Brasil, que se suman a destinos tradicionales como Unión Europea y Rusia. Aunque comentó: “Si estas aperturas no son acompañadas por políticas que le den competitividad al sector, el esfuerzo va a ser estéril porque si no somos competitivos no vamos a poder vender”, decía hace unos meses Padilla.