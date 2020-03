Para un día en particular, a Pesce no le cuesta tanto evitar que suba el dólar oficial. Con las compras para atesoramiento prohibidas para empresas y limitadas a USD 200 mensuales para personas físicas, más las importaciones en niveles bajos por la todavía vigente recesión local no hay tanta demanda que pueda ir al mercado oficial. Puede esperar que aparezca la oferta de exportadores forzados a liquidar sus divisas a cambio de pesos.