En declaraciones radiales, el presidente de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, dijo: “Estamos transitando un momento que no era el más deseado: nosotros hemos apostado al diálogo, pero se ha precipitado una tensión que veníamos tratando de evitar. Las bases que no están de acuerdo con el paro son minoritarias; hay muchas voces, pero con poca representatividad. La situación es difícil y por eso dejamos libertad de acción, pero no estamos yendo en contra de nuestros principios: celebramos la medida, porque va en el camino correcto, pero se queda corta porque no comprende a muchos productores”.