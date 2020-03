Según la fuente, "de seguir así las petroleras van a tener que parar o ir a la quiebra. No se puede trabajar con precios ficticios”. No obstante, reconoció que lo que es prioritario es el problema de la deuda. “Hay que tener cuidado con que el Gobierno no se engolosine. Si se arregla la deuda va a ser muy tentador seguir con el congelamiento de los precios”, consideró. En ese sentido, destacó que lo que más le hace falta a la economía argentina son divisas. “Pero sin inversiones, eso no sucede”, concluyó.